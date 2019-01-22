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AK Parti'nin Marmaris adayı Serkan Yazıcı oldu: Teklifi bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 09:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bulunduğu Marmaris Grand Yazıcı Turban Oteli'nin sahibi Serkan Yazıcı, AK Parti'nin Marmaris belediye başkan adayı oldu. Yazıcı gelişmeyi Instagram hesabından duyururken, teklifi bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığını söyledi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığı görevinden de ayrıldığını açıklayan Yazıcı, Instagram hesabından adaylığını şöyle duyurdu:

“Çok değerli komşularım, AK Parti Marmaris Belediye Başkanı adayı olarak sizlerin huzuruna çıkıyorum. Bu yeni dönemde Marmaris’te yaşayan insanların, bir yavan sever olarak hayvanların ve doğanın başkanı olacağıma söz veriyorum. Amacım belediye başkanı olmaktan ziyade tüm Marmarislilerin gönlündeki başkan, abi, kardeş ve arkadaş olabilmektir. Sonucun güzel olacağına emin olduğum bu yolda Marmaris’te görmek istediğiniz hizmetleri paylaşmanızı rica ediyorum. Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir.”

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Adaylık teklifini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldığını söyleyen Serkan Yazıcı, TOSFED Başkanlığı’ndan ayrılışıyla ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı:

“Bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın bize çok büyük destekleri oldu. Yardımlarını bizlerden esirgemeyerek, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını gösterdiler. Elbette daha yapılacak çok iş var. Ancak biz bu yolda ilerlerken Sayın Cumhurbaşkanımız, şahsımı Marmaris Belediye Başkanlığı adaylığına layık görerek tekliflerini ilettiler. Biz de onur duyduk ve kabul ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teklif etmiş olduğu Belediye Başkanlığı adaylığım sebebiyle federasyonumuzdaki başkanlık görevimden ayrılmak durumunda kaldık. Hepinizin, benim bu sporu ne kadar çok sevdiğimi ve gelişmesi için ne kadar çok hayalim olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız ve bizzat şahsımın desteğiyle bu hayallerimizi görev alacak yeni başkanımız ve yönetim kurulu sürdürecektir. Bundan en ufak bir şüphenizin olmamasını rica ediyorum.”

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