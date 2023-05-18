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  4. AK Parti'nin masasındaki son anket! 2. turda Erdoğan için beklenen oranı duyurdu

AK Parti'nin masasındaki son anket! 2. turda Erdoğan için beklenen oranı duyurdu

18.05.2023 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'a giden süreçte olduğu gibi 28 Mayıs'a giderken de anket sonuçları kamuoyunda tartışılmaya devam ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bazı anket firmalarını eleştiren Yavuz, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan için beklenen oy oranını duyurdu.

AK Parti'nin masasındaki son anket! 2. turda Erdoğan için beklenen oranı duyurdu

Türkiye ilk turu 14 Mayıs'ta tamamlanan seçim heyecanını yaşamaya devam ediyor. İlk turda adayların yüzde 50 artı 1 şartını sağlayamaması nedeniyle seçmenler 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek. 14 Mayıs'a giden seçim sürecinde merakla beklenen anket sonuçları 14 Mayıs seçim sonuçlarından sonra tartışmalara konu oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ilk tur için açıklanan bazı anketlerin sonuçlarına tepki göstererek masalarındaki son anket sonuçlarını paylaştı.

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Yavuz'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Muhalefete bakınca çok daha rahatız. 4,5 puan fark var ortada. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü var. Seçimden önceye döndüğümüzde en az 20 tane anket gösterebilirim. Bunların her biri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyordu. Hatta öyle anketler var ki, 15-20 puan önde gösteriyordu. Bu kadar yoğun bir şekilde 'Kemal Kılıçdaroğlu önde, kazanacak' dendikten sonra bu fotoğraf aslında Millet İttifakı'nı oyundan düşürmüş olması lazım.

İKİNCİ TUR ANKETİ

Çok net söyleyeyim benim elimde 3 anket çalışması vardı ve Cumhurbaşkanımızı 4-5 puan önde gösteriyordu. İkinci tur olması halinde de net bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 53-54'ü bulan oy oranıyla sandıktan çıkacağını gösteriyordu. Biz seçimi aldıktan sonra oy oranımız ne olursa olsun deme şansına sahip değiliz. Bütün imkanlarımızı seferber ettik mi, alabileceğimizi maksimum aldık mı diye sormalıyız. Katılımın en yüksek olduğu süreci geçirdik. Geçersiz oyların en az olduğu süreci geçirdik. İnsanlar deprem sebebiyle katılımın düşük olacağını öngörüyordu. Ama buna rağmen yüksek oldu.

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