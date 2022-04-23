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AK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 3 maddede açıkladı

23.04.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasi partilerin seçim çalışmaları sürerken, anketler de gelmeye devam ediyor. 2023 seçimlerine yönelik yapılan anketlerdeki en dikkat çeken oran ise AK Parti'nin oyları. Ekonomide yaşanan tartışmaların olduğu şu günlerde AK Parti'nin oylarında düşüş olmamasının nedeniyle ilgili konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, birbirinden önemli konulara değindi.

AK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 3 maddede açıkladı

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı gibi ekonomik sorunların olduğu şu günlerde, 2023 seçimleri için çalışmalar da sürüyor. Bir yandan siyasi partiler strateji belirlerken, diğer yandan da araştırma şirketleri anketlere devam ediyor. Yayınlanan anketlerdeki en dikkat çeken konu ise, her şeye rağmen yüksek seyreden AK Parti oyları...

AK PARTİ'NİN OYLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sık sık farklı şirketler tarafından yapılan seçim anketlerindeki en dikkat çeken nokta, AK Parti'nin yüksek oy oranları. Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu da yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yüksek oy oranlarının nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Habertürk'ten Kemal Öztürk'e konuşan Karamollaoğlu, bu nedeni 3 başlık altında sıraladı.

3 BAŞLIKTA SIRALADI

"AK Parti'nin oyları neden düşmüyor" sorusuna, "Bunun birçok sebebi olabilir" şeklinde yanıt veren Karamolloğlu, şöyle konuştu:

AK Parti’den insanların kopmamasının üç sebebi var.

TUZU KURU OLANLAR

Yani bankada parası çok olanlar. Yaklaşık olarak aileleriyle birlikte 5 milyon insan bu ekibin içinde. Bunların keyfi yerinde. Paradan para kazanıyorlar.

SOSYAL YARDIM ALANLAR

Sosyal yardım alan 4.5, 5 milyon aile olduğu söyleniyor. Bu, 10 ila 15 milyon arası fert eder.

CAMİ CEMAATİ OLANLAR

En çok endişeli olan bu kesim. Ben 'cami cemaati' olarak tanımlıyorum bunları. Sayıları 3 mü, 5 milyon mu bilemiyorum. Bu kesimin başörtüsü, Kuran kursu, İmam Hatiplerle ilgili hala kafalarında endişe var. ‘Acaba AK Parti giderse bizim bugünkü kazanımlarımız elden gider mi?’ endişesi var."

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Anahtar Kelimeler:
Temel Karamollaoğlu SAADET Saadet Partisi

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