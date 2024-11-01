AK Parti’nin planı kulislere sızdı: ‘Erken seçim değil tarihi erkene çekilmiş seçim… Erdoğan kesin aday…’

AK Parti’nin seçim planı kulislerde konuşulmaya başlandı. CHP’nin erken seçim çağrıları devam etse de hükümetin planı sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden aday gösterebilmek üzerine kurulu. Parti kulislerinde Erdoğan'ın yeniden aday gösterileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle de seçim tarihinin ise 2028 Mart ayı olduğu aktarılıyor.

ERKEN SEÇİM DEĞİL TARİHİ ERKENE ÇEKİLMİŞ SEÇİM!

Bunun da şimdilik tek yolu, Meclis’in seçim tarihinden önce, seçim kararı almasıyla mümkün. Ancak kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için erken seçim değil, ama tarihi erkene çekilmiş seçim kararıyla mümkün olacağı konuşuluyor. Bunda da 2027 yılında karar alınması, seçimin de 2028’de yapılması öne çıkıyor.

DİĞER YOL İSE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Diğer bir yol da Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesini sağlamak. Ancak Anayasa değişikliği en zayıf ihtimal. Tek yol Meclis kararı.

Ekonomi Gazetesi TBMM muhabiri Besti Karalar’ın edindiği bilgilere göre; Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, en geç 14 Mayıs 2028 tarihinde yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi zamanında yapılırsa Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi mümkün değil. Ancak Meclis Cumhurbaşkanlığı seçim tarihini 14 Mayıs’tan önce bir tarihe alırsa mümkün.

Meclis, geçen seçimlerde olduğu gibi erken seçim değil ama tarihi erken tarihe çekilmiş seçim senaryolarını konuşuyor.

‘2027’DE KARAR, 2028 MART GİBİ SEÇİM’

AK Parti kulislerinde Türkiye’nin bir erken seçimle değil, seçimlerin birkaç ay öncesine çekilmesiyle seçime gidebileceği senaryolarını konuşuluyor. Geçen seçimlerde olduğu gibi Türkiye seçime zamanında gitmeyecek, erken seçim de olmayacak.

2023 seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olup olmayacağı da tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tartışmaların önünü kesmek için Anayasal yetkisini kullanmış, seçim kararını Meclis’in feshedilmesi yoluyla almıştı. O dönem, iktidar, bunu erken seçim değil ‘güncelleme’ olarak yorumlamıştı. Şimdi aynı yolun Meclis kararı ile denenmesi gündemde.

AK Parti kaynaklarına göre, “Meclis, 2027 Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs yerine Mart ayında yapılması kararı alır. O zaman bu, erken seçim olmaz tarihi erkene çekilmiş seçim olur” senaryolarını konuşuyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır