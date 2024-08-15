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AK Parti'nin radarındaki Kasım Gülpınar'ı böyle sahiplendi! Fatih Erbakan o teklifi tahmin etmiş

15.08.2024 18:20
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AK Parti'nin de Yeniden Refah'ın da partisinde istediği isim Mehmet Kasım Gülpınar! YRP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen eski AK Partili ve cumhurbaşkanı danışmanı Gülpınar'a AK Parti'den teklif gittiği konuşuluyordu. Fatih Erbakan iddiayı yalanlamayıp "Murat Kurum'la eskiden beri görüşmeleri devam ediyor. Bu gibi teklifler olması muhtemel" dedi. Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki soruya verdiği yanıt da gündem yaratacak cinsten.

AK Parti'nin 23. yıl dönümü ses getiren transfer atağına kalktığı bir nokta oldu. Dünkü programda 13 milletvekiliyle 2 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı. Önümüzdeki günlerde geçişlerin devam edeceği, üstelik sanat, medya camialarında da katılımlar olacağı konuşuluyor. Ancak şimdilik gündeme damgasını vuran isim Mehmet Kasım Gülpınar.

GÜLPINAR'A TEKLİF: KAPI ARALIK KALDI

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan protokol krizinde Murat Kurum ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında tartışma yaşanmış, ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Şimdi ise Murat Kurum'un Gülpınar'a AK Parti'ye katılması için teklif götürdüğü konuşuluyor. Kulislerden sızan bilgilere göre Gülpınar teklifi geri çevirse de görüşmelere kapıyı açık bıraktı.

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ERBAKAN'DAN MEHMET KASIM GÜLPINAR MESAJI

Söz konusu iddialar Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'a da soruldu. Erbakan, Gülpınar için "Şu anda görevinin başında. Böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz” diye yanıt verdi.

"İKTİDAR KANADI ÇEŞİTLİ YOLLARLA BİRTAKIM BASKILARDA BULUNDU"

Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Gelecek Partisi’nin genel merkezinde gerçekleşen ziyarette heyetler arası görüşme yapıldı. Görüşmenin ardından Erbakan ve Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi.

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Erbakan yaptığı konuşmada, “Yeniden Refah Partimizin seçilmiş olan belediye başkanlarına maalesef seçim sonrasından itibaren iktidar kanadı çeşitli yollarla birtakım baskılarda bulundu. Buralar daha ziyade küçük yerleşim merkezleri, beldeler, küçük ilçeler. İktidarın kamunun desteği ve yardımı gerçekten de buralarda önemli. Ancak bunları bir baskı aracı olarak maalesef kullandılar” ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERİMİZİN AVANTAJLARI ELLERİNDEN ALINDI"

Erbakan, Yeniden Refah Partili belediyelerin elindeki avantajların alındığını savunarak, “İmkansızlıklar içerisinde olan küçük yerleşim yerleri ve milletin iradesine rağmen siyaseten uygun olmayan bir şekilde operasyon ve transferler yapıldı. Yeniden Refah Partimize Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi diyoruz” ifadesini kullandı.

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MEHMET KASIM GÜLPINAR'I BÖYLE SAHİPLENDİ

Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar’ın AK Parti’ye geçeceği iddialarını da yanıtlayan Erbakan, şunları kaydetti:

“Kasım Bey, Murat Kurum’la ailece görüşen, çok eskiden beri dostluğu olan bir kimse. Halen de görüşmeleri devam ediyor ama görüşmelerin içerisinde tabii ne konuşuldu, ne dendi, ayrıntısına vakıf değiliz. Ancak bu gibi tekliflerin olması muhtemel. Çünkü Anadolu’nun ücra köşesindeki bir belde belediye başkanımıza bile bu kadar operasyon yapılıyorken, Kasım Gürpınar’a da böyle bir teklifin olmaması veya herhangi bir baskının olmaması aslında düşünülemez. Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında, böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz.”

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ERDOĞAN'I DESTEKLEDİĞİNE PİŞMAN MI?

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemekten dolayı pişman mısınız?" sorusunu da yanıtlayan Erbakan, “Siyasi bir yol ayrımına girdiğimiz noktada bu gibi hamlelere karşı ve AK Parti iktidarının birtakım olumsuz açıklamalarına karşı hep bize sorulduğu zaman ‘bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’ diye cevap vermiştik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı’nın içerisinde yer alması, Cumhur İttifakı’nın başarısında çok önemli bir rol oynadı” ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Murat Kurum Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan ak parti
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