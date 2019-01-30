AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, yarın açıklanacak olan AK Parti Seçim Manifestosu öncesi toplantıya ilgili basın mensuplarına bilgilendirme yaptı. Ünal, "AK Parti klasiğine dönüşen seçim manifestomuzu yarın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Aynı zamanda toplu aday tanıtımımızı da yapacağız, 81 ilden gelen büyükşehir, il, ilçe, belde adaylarımızın da yarın tanıtımını yapacağız. Bir de yarın kampanya lansmanımızı da gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

AK Parti'nin bir ilke imza atacağını vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Artık klasik kampanyalar yerini dijital kampanyalara bırakıyor. Aslında 2 genel merkezle çalışacağız. Gerçeklikteki genel merkezimiz bir de sanal ortamda oluşturduğumuz genel merkezimiz olacak. 1.5 milyon teşkilat mensubumuzun hızlı bir şekilde veri alışverişinde bulunduğu sosyal ağlar üzerinde bütün mahalle teşkilatlarımıza varıncaya kadar iletişimin kurulduğu, ortak dilin, ortak veri akışının sağlandığı bir dijital kampanyamız olacak. Çevre dostu bir kampanya olacak. Çevreye duyarlı, çevreyi yaşatmak ve korumak odaklı bir kampanya olacak. Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan, çevreye rahatsızlık vermeyen bir kampanya. Seçim kampanyamız, çevre dostu, dijital, anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı bir şekilde takip edebilen ve domine edebilen bir karakterde gerçekleşecek. Bugün gece saat 24.00’da akadaylar.com’u açacağız. Orada seçim kılavuzumuz, kurumsal kimliğimiz, seçim müziklerimiz olacak ve bütün teşkilatlarımız, seçim işleri başkanlarımız bulundukları illerde ve ilçelerde seçimi nasıl yürüteceklerini seçim kılavuzu üzerinde görecekler. Kampanyamızın 2 fazı olacak. Birinci fazımız 1-18 Şubat arasında olacak, ikinci fazımız da 19 Şubat-31 Mart arasında olacak. Bu zaman zarfında televizyonları, gazeteleri, açık havayı kullanacağız ama daha yoğun olarak gündemin belirlendiği sosyal ağlarda mesajlar verilecek."