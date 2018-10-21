AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek amacıyla kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun dokuz üyesinden 5’i Meclis’te partilerin sandalye sayılarına göre seçimle belirleniyor.
HDP 25 Temmuz’da yapılacak seçimde, partisine düşen bir üyelik için Genel Kurul’a 2 isim bildirdi. İlk sırada seçilmesi istenen Bayram Arslan, ikinci sırada ise “tavşan aday” olarak yorumlanan Abbas Kılıçoğlu vardı. Siyasi nezaket HDP’nin ilk sırada gösterdiği adayın seçilmesi bekleniyordu. Ancak öyle olmadı. AK Parti’de bir grup, örgütlenerek gizli oylamada ikinci sıradaki adayın seçilmesini sağladı. Böylece “tavşan aday” kurul üyesi yapıldı.
"HDP BİNALİ YILDIRIM'A İLETTİ, YILDIRIM, 'BEN DE RAHATSIZ OLDUM' DEDİ"
Gazete Duvar'ın haberine göre, bu durum HDP’nin tepkisine yol açtı, konu Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a iletilerek, “Siyasi nezakete uyulmadı. Bu davranış gelecek oylamalar için de risk oluşturuyor” denildi. Yıldırım’ın da, “Ben de rahatsız oldum. Gerekli girişimlerde bulunacağım” dediği öğrenildi.
"TAŞVAN ADAY" İSTİFA ETTİ
Bu gelişmeden sonra kurula seçilen “tavşan aday” istifa etti. Bu hafta yeni bir seçim yapılacak ve HDP’nin kurul üyeliği için gösterdiği Bayram Aslan’ın seçilmesi istenecek.
TAVŞAN ADAY NEDİR?
Tavşan aday, tavşan atletten yola çıkılarak günümüzde siyasetçilerin kullandığı bir tabir. Tavşan atletlerin amacı; yarışı kazanmak ya da tamamlamak değil, belli bir mesafede hızla koşup daha sonra geri kalarak gerçek yarışmacıların hızını artırmak ve rekor kırılmasını sağlamaktır.
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