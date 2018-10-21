AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek amacıyla kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun dokuz üyesinden 5’i Meclis’te partilerin sandalye sayılarına göre seçimle belirleniyor.

HDP 25 Temmuz’da yapılacak seçimde, partisine düşen bir üyelik için Genel Kurul’a 2 isim bildirdi. İlk sırada seçilmesi istenen Bayram Arslan, ikinci sırada ise “tavşan aday” olarak yorumlanan Abbas Kılıçoğlu vardı. Siyasi nezaket HDP’nin ilk sırada gösterdiği adayın seçilmesi bekleniyordu. Ancak öyle olmadı. AK Parti’de bir grup, örgütlenerek gizli oylamada ikinci sıradaki adayın seçilmesini sağladı. Böylece “tavşan aday” kurul üyesi yapıldı.

"HDP BİNALİ YILDIRIM'A İLETTİ, YILDIRIM, 'BEN DE RAHATSIZ OLDUM' DEDİ"



Gazete Duvar'ın haberine göre, bu durum HDP’nin tepkisine yol açtı, konu Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a iletilerek, “Siyasi nezakete uyulmadı. Bu davranış gelecek oylamalar için de risk oluşturuyor” denildi. Yıldırım’ın da, “Ben de rahatsız oldum. Gerekli girişimlerde bulunacağım” dediği öğrenildi.