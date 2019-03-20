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AK Parti'nin Selçuk Başkan Adayı Osman Başterzi'ye silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 04:37 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakının İzmir'in Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, bu gece evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

AK Parti'nin Selçuk Başkan Adayı Osman Başterzi'ye silahlı saldırı

Cumhur İttifakı AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim kampanyaları kapsamında çalışmalarını tamamlayıp evine girerken silahlı saldırıya uğradı.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından sol bacağından vurulan Başterzi, Selçuk Devlet hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Başterzi daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)

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