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AK Parti'nin son anketi! Erdoğan gece yarısına kadar çalışıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 22.11.2018 08:54 | Son Güncelleme

Yerel seçime yönelik son seçim anketi araştırma sonuçları partilere sunuluyor. Son bilgilere göre, AK Parti'de İstanbul ve Ankara dahil birçok şehrin adayı netleşti. Karar verilemeyen belediyeler için ise son kez anket yapılacak. Daha önceki anketlerde vatandaşlara, "Kimi belediye başkanı adayı görmek istersiniz?" sorusu yöneltiliyordu. Son ankete temayüllerde birbirine çok yakın oy alan 2-3 isim arasında tercih yapılması istenecek.

AK Parti'nin son anketi! Erdoğan gece yarısına kadar çalışıyor

Yeni Şafak'tan Fazlı Kılıç'ın haberine göre, adaylarının bir kısmını cumartesi günü açıklaması beklenen AK Parti'de mahalli seçim mesaisi sürüyor. Başkan adaylarının çoğu netleşirken, iki ve üç ismin öne çıktığı yerlerde son kez anket yapılacak. Ankette, bu kez 'kimi aday görmek istiyorsunuz' yerine adları öne çıkan kişilerden 'hangisi aday olsun' diye sorulacak.

Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçim için geri sayım sürerken, AK Parti'nin adayları netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cumartesi günü bazı adayların açıklanabileceğinin işaretini verdi. Adaylık konusunda netleşmeyen belediyelerle ilgili çalışmalar ise sürüyor. Edinilen bilgilere göre karar verilemeyen belediyeler için son bir anket daha düzenlenecek.

ERDOĞAN GECE YARISINA KADAR ÇALIŞIYOR

İsim tespitine ilişkin sahada bu gelişmeler yaşanırken, Erdoğan da kurmayları ile birlikte AK Parti Genel Merkezi'nde seçim maratonunu gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürüyor. Daha önce yapılan saha analizleri, anketler ve temayüller sonucunca büyükşehir ve il belediyeleri için büyük ölçüde adaylar netleşmeye başladı. Üzerinde henüz karar verilemeyen belediye başkanlıkları için bir kez daha halka sorulacak. AK Parti kaynaklarına göre anket çalışmasının dün itibariyle başladığı belirtildi.

TEK İSİM BELİRLENECEK

Daha önce yapılan anketlerde 'kimi belediye başkanı adayı görmek istersiniz' sorusu yöneltilirken, bu defa anketler ve temayüllerde birbirine çok yakın oy alan isimler arasında tercih yapılması istenecek. Halkta karşılığı birbirine yakın olan adaylar için yapılacak anket sonrası karar verilecek. Erdoğan ve kurmayları büyükşehir ve illerin yanı sıra ilçeler için de öne çıkan adaylarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayı sonuna kadar adaylıklarla ilgili çalışmaların büyük oranda bitirilmiş olacak.

İSTANBUL İLÇELERİ DE RAPORDA

Netleşen şehirler önce yarışacak adaylara genel merkez tarafından tebliğ edilecek. Belirlenen şehirlerin Antalya, Konya, Kocaeli, Erzincan, Bolu, Sivas, Denizli, Kırşehir, Tokat ve Gümüşhane'nin de yer aldığı kentler olduğu konuşuluyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önceki gün, cumartesi günü açıklanacak il ve ilçeler ile ilgili son çalışma sunuldu. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'a İstanbul'un ilçeleriyle ilgili hazırlanan rapor da verildi.


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