AK Parti'nin son anketi! Erdoğan gece yarısına kadar çalışıyor

Yeni Şafak'tan Fazlı Kılıç'ın haberine göre, adaylarının bir kısmını cumartesi günü açıklaması beklenen AK Parti'de mahalli seçim mesaisi sürüyor. Başkan adaylarının çoğu netleşirken, iki ve üç ismin öne çıktığı yerlerde son kez anket yapılacak. Ankette, bu kez 'kimi aday görmek istiyorsunuz' yerine adları öne çıkan kişilerden 'hangisi aday olsun' diye sorulacak.

Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçim için geri sayım sürerken, AK Parti'nin adayları netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cumartesi günü bazı adayların açıklanabileceğinin işaretini verdi. Adaylık konusunda netleşmeyen belediyelerle ilgili çalışmalar ise sürüyor. Edinilen bilgilere göre karar verilemeyen belediyeler için son bir anket daha düzenlenecek.

ERDOĞAN GECE YARISINA KADAR ÇALIŞIYOR



İsim tespitine ilişkin sahada bu gelişmeler yaşanırken, Erdoğan da kurmayları ile birlikte AK Parti Genel Merkezi'nde seçim maratonunu gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürüyor. Daha önce yapılan saha analizleri, anketler ve temayüller sonucunca büyükşehir ve il belediyeleri için büyük ölçüde adaylar netleşmeye başladı. Üzerinde henüz karar verilemeyen belediye başkanlıkları için bir kez daha halka sorulacak. AK Parti kaynaklarına göre anket çalışmasının dün itibariyle başladığı belirtildi.