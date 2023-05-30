AK Parti'nin TBMM Grup Yönetimi belli oldu! AK Parti'nin Meclis Yönetimi'nde hangi isimler var? Abdullah Güler Grup Başkanı mı?

Son dakika haberine göre AK Parti'nin TBMM Grup Yönetimi için isimler belirlendi. Gelecek hafta yapılacak seçim sonrası Meclis üyeleri netleşecek. Yapılacak seçim sonrası Abdullah Güler'in Grup Başkanı olması bekleniyor. İşte detaylar...

AK PARTİ'NİN TBMM MECLİS ÜYELERİ KİMLER OLACAK?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. 2 saat 40 dakika süren toplantı Parti genel merkezindeki basına kapalı şekilde düzenlendi.

AK Parti MYK toplantısında, partinin TBMM Grup Yönetimi de belirlendi.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler'in, AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği'ne ise Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta'nın seçilmeleri bekleniyor.

MECLİS ÜYELERİ OYLAMASI NE ZAMAN?

Meclis'te milletvekillerinin oylarıyla seçilecek bu isimler için söz konusu seçimin cumartesi günü yapılması bekleniyor.



