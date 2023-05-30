HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti'nin TBMM Grup Yönetimi belli oldu! AK Parti'nin Meclis Yönetimi'nde hangi isimler var? Abdullah Güler Grup Başkanı mı?

AK Parti'nin TBMM Grup Yönetimi belli oldu! AK Parti'nin Meclis Yönetimi'nde hangi isimler var? Abdullah Güler Grup Başkanı mı?

30.05.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin Meclis Yönetimi merak ediliyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gelecek hafta yapılacak seçimle Abdullah Güler'in Grup Başkanı olması bekleniyor. Peki, AK Parti'nin Meclis Yönetimi'nde hangi isimler var?

AK Parti'nin TBMM Grup Yönetimi belli oldu! AK Parti'nin Meclis Yönetimi'nde hangi isimler var? Abdullah Güler Grup Başkanı mı?

Son dakika haberine göre AK Parti'nin TBMM Grup Yönetimi için isimler belirlendi. Gelecek hafta yapılacak seçim sonrası Meclis üyeleri netleşecek. Yapılacak seçim sonrası Abdullah Güler'in Grup Başkanı olması bekleniyor. İşte detaylar...

AK PARTİ'NİN TBMM MECLİS ÜYELERİ KİMLER OLACAK?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. 2 saat 40 dakika süren toplantı Parti genel merkezindeki basına kapalı şekilde düzenlendi.

AK Parti MYK toplantısında, partinin TBMM Grup Yönetimi de belirlendi.

ak parti binası

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler'in, AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği'ne ise Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta'nın seçilmeleri bekleniyor.

ak parti logosu

MECLİS ÜYELERİ OYLAMASI NE ZAMAN?

Meclis'te milletvekillerinin oylarıyla seçilecek bu isimler için söz konusu seçimin cumartesi günü yapılması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan mevcut bakanlarla son kez kabine toplantısı yapacak!Erdoğan mevcut bakanlarla son kez kabine toplantısı yapacak!
Yeni kabinede kimler olacak? İşte bakanların açıklanacağı gün Yeni kabinede kimler olacak? İşte bakanların açıklanacağı gün
İşte Kılıçdaroğlu'nun planı: Erdoğan'sız bir sonraki seçimde...İşte Kılıçdaroğlu'nun planı: Erdoğan'sız bir sonraki seçimde...
Anahtar Kelimeler:
ak parti

En Çok Okunan Haberler

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

CHP için kritik tarih! Yeni yol haritası belirleniyor... 1 Haziran'da toplanacaklar

CHP için kritik tarih! Yeni yol haritası belirleniyor... 1 Haziran'da toplanacaklar

Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Alkol masasında küçük kız çocuğunu oynattılar, açıklama geldi

Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Alkol masasında küçük kız çocuğunu oynattılar, açıklama geldi

Gerginlik çıktı, ekipler müdahale etti: İbadethanemizi yıktırmayız

Gerginlik çıktı, ekipler müdahale etti: İbadethanemizi yıktırmayız

Ünal Turan ve Ceylan Koynat kaza yaptı! İşte Ferrari'si ile son sürat giden ünlü fenomenin kaza anı

Ünal Turan ve Ceylan Koynat kaza yaptı! İşte Ferrari'si ile son sürat giden ünlü fenomenin kaza anı

Erdoğan'dan 'vize sorunu' açıklaması! Enflasyonla mücadele sözleri dikkat çekti

Erdoğan'dan 'vize sorunu' açıklaması! Enflasyonla mücadele sözleri dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.