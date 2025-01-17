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AK Parti'ye transfer iddiaları yeniden gündem oldu! CHP'li başkandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pankart

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
17.01.2025 18:30
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir CHP'li belediye başkanına transfer teklifinde bulunduğunu söylemişti. Transfer tartışmaları konuşulurken iddia edilen ismin CHP'li Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu öğrenilmişti. Demirçalı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Erdoğan'ın Yüreğir'deki programı öncesi yaptığı hamle kafa karıştırdı.

AK Parti'ye transfer iddiaları yeniden gündem oldu! CHP'li başkandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pankart

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Ocak'ta Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltısına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir CHP'li belediye başkanına transfer teklifinde bulunduğunu öne sürmüştü.

"BU DEVLETİN BİR İŞİDİR"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta CHP’li bir belediye başkanını transfer etmek için özel araçla aldırdığını iddia ederek, yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Bir belediye başkanım, başarılı bir belediye başkanım bir büyükşehrin ilçe belediye başkanı, kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı yana yakıla beni arıyor. 'Sayın Cumhurbaşkanı benimle özel bir görüşme yapacakmış. Ne dersiniz Sayın Genel Başkanım?' Dedim ki 'Cumhurbaşkanı belediye başkanını çağırıyorsa bu devletin bir işidir. Mutlaka ya ilçeniz için önemli bir mesele, bilmeniz gereken bir iş vardır... Gidin, dönüşte görüşürüz."

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Özel, söz konusu belediye başkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti'ye katılma teklifi yapıldığını iddia etmişti. Özel'in açıklamaları sonrası o ismin Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu ortaya çıkmıştı.

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Türkiye'nin merak ettiği olay sonrası Demirçalı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti Adana İl Kongresi'ne katılacak. Demirçalı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden önce ilçeye "Sayın Cumhurbaşkanımız Yüreğir'imize hoş geldiniz" pankartı astırdı.

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Bu pankart, "Demirçalı, AK Partiye mi geçiyor?" yorumlarına neden oldu.

"CHP'DE KENDİ EVİMDEYİM"

AK Parti'ye davet edildiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Demirçalı, "CHP'de kendi evimdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edeceğim" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Adana Yüreğir erdoğan
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