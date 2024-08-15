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AK Parti'nin yeni hazırlığının detayları çıktı! 'Ciddi bir kulis bilgisi' diye paylaştı: Medya, iş dünyası ve akademiden isimler var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.08.2024 10:53
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AK Parti dün yapılan kuruluş yıl dönümü etkinliğinde başka partilerden 13 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin transferini duyurmuştu. Kulislerde bugün ise başka detaylar konuşulmaya başlandı. AK Parti'nin önümüzdeki günlerde medyadan, akademiden ve iş dünyasından bazı isimleri bünyesine katacağı belirtildi.

AK Parti dün yaptığı gövde gösterisiyle çoğunluğu YRP'den olan 13 belediye başkanı ve 2 milletvekiline rozet taktı. AK Parti'deki değişim tartışmaları bir süredir devam ederken çalışmaların bu kadarla sınırlı kalmayacağı ortaya çıktı.

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AK PARTİ'DEN TRANSFER HAZIRLIĞI

Ekol TV ekranlarında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Turgay Yerlikaya AK Parti'deki yeni çalışmalardan bahsetti. 'Ciddi bir kulis bilgisi' diyen Yerlikaya, "AK Parti medya, iş dünyası ve akademiden transfer hazırlığı içinde." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

AK Parti kan değişimiyle ilgili tartışmaları yaptı ama ben bu değişikliklerin özellikle AK Parti'ye katılan İYİ Partili ve Yeniden Refah Partili isimlerin AK Parti'nin ihtiyaç duyduğu 'kan değişimi' anlamında bir şeye karşılık geldiğini düşünmüyorum.

"CİDDİ BİR KULİS BİLGİSİ"

Ama şunu kuvvetlendirdi; AK Parti hala merkezde, iktidarda ve siyasetçilerin kendini iktidarın içerisinde yer alma anlamında kendini burada görmesi bir anlamda makul. Ciddi bir kulis bilgisi de var uzun süredir de tartışılıyor, AK Parti siyasette kendi içindeki değişimi medyadan, iş dünyasından, akademiden bazı isimleri transfer etmek suretiyle bir değişiklik yapma hazırlığı içinde.

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"YAKIN VEYA ORTA VADEDE GERÇEKLEŞECEK"

Kamuoyuna kısmen yansıyan ve çalışmaları yapılan bir hazırlık var. Uzun bir süredir bunu kendi içlerinde tartışıyorlar. Yakın veya orta vadede bu değişiklikler gerçekleşecek. Bugün AK Parti'nin merkezdeki kuvvetini artırma anlamda elbette bir karşılık üretebilir bu isimlerin katılmaları.

ADI GEÇEN DİĞER TRANSFER İDDİALARI

Mesela Gelecek Partisi'nde Selim Temurci gibi bazı isimlerin AK Parti'ye katılmaları konuşuluyor. Ben bu isimlerin katılma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Ancak şöyle bir ayrıntı var; Bu isimler AK Parti'de Erdoğan liderliğine ve AK Parti'ye karşı gelmiş isimler. Parti kurup muhalefette bu itirazını sergilemiş isimler. Onların geri dönme ihtimali anlamlı bir şekilde kamuoyuna aktarılmazsa bu da bir başarı üretmez.

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AK Parti'ye katılan belediye başkanları;

Adana Saimbeyli - Mahmut Dal (Bağımsız)
Adana Feke - Cömert Özen (YRP)
Elazığ Arıcak / Bükardi - Ali Açmaz (Bağımsız)
Erzurum Aziziye - Emrullah Akpunar (YRP)
Erzurum Horasan - Hayrettin Özdemir (İyi Parti)
Erzurum Köprüköy - Nevzat Karasu (YRP)
Konya Doğanhisar - Ali Öztoklu (Bağımsız)
Muş Bulanık - Fehim Kaya (YRP)
Muş Merkez Yeşilova - Ömer Faruk Yenilmez (YRP)
Ordu Çaybaşı - Mesut Karayiğit (YRP)
Samsun Ayvacık - Refahattin Şencan (YRP)
Şanlıurfa Birecik - Mehmet Begit (Bağımsız)
Uşak Banaz - Zafer Arpacı (Bağımsız)

AK Parti'ye katılan milletvekilleri;

İstanbul - Seyi̇than İzsi̇z (Eski İYİ Partili)
İstanbul - Ahmet Ergasun Yücel (Eski İYİ Partili)

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transfer Milletvekili ak parti medya
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