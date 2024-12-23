AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir! İlk tebrik Süleyman Soylu ve Murat Kurum’dan

AK Parti İstanbul'da Osman Nuri Kabaktepe'nin şubat ayındaki kongrede il başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından yerine gelecek isim netleşti.

KABAKTEPE: YENİ BİR DÖNEME ADIM ATIYORUZ

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, şubattaki olağan kongrede il başkanlığı için yarışacak. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kabaktepe "Şimdi, İstanbul'umuzda bu kutlu davayı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan bu aziz şehrimize hizmet bilinciyle daha da ileriye taşıyacak yeni bir döneme adım atıyoruz. 8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi.

Özdemir'in adaylık açıklamasına ilk tebrik mesajları ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi.

BAKAN KURUM: BAYRAK DEĞİŞİMLERİ DEMOKRASİ ŞÖLENİDİR BİZDE

Bakan Kurum yaptığı paylaşımda, "Bayrak değişimleri her zaman demokrasi şölenidir bizde. Hangi kademede, hangi görevde olursak olalım, ilk günkü heyecan ve coşkuyla çalışıyoruz. AK Parti bu yüzden dinamik ama tecrübeli bir partidir. AK Parti bu yüzden heyecanlı ama vakur bir partidir. AK Parti, milletin ta kendisidir. İstanbul İl Teşkilatımızda yaşanacak görev değişiminin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’ye emekleri için teşekkür ediyor, İl Başkan adayımız Abdullah Özdemir’e üstleneceği bu sorumlulukta kolaylıklar diliyorum" dedi.

SOYLU: HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Süleyman Soylu ise "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevi tevdi edilen Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir’i tebrik ediyorum. Ailesine, teşkilatımıza, partimize ve aziz İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.