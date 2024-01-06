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  4. AK Parti'nin yeni seçim şarkısı belli oldu! Azer Bülbül'ün o şarkısı yeniden yorumlandı: Tevfik Göksu da paylaştı

AK Parti'nin yeni seçim şarkısı belli oldu! Azer Bülbül'ün o şarkısı yeniden yorumlandı: Tevfik Göksu da paylaştı

06.01.2024 23:50 | Son Güncelleme:
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AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları hız kazandı. İstanbul'da Murat Kurum'un aday gösterileceğinin belli olmasının ardından bazı illerde de adaylar belli oldu. Gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı açıklamaya çevrilirken AK Parti'nin yerel seçim sürecinde kullanacağı seçim şarkısı da kamuoyuyla paylaşıldı.

AK Parti'nin yeni seçim şarkısı belli oldu! Azer Bülbül'ün o şarkısı yeniden yorumlandı: Tevfik Göksu da paylaştı

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere odaklandı. Siyasetin ana gündemi olan yerel seçimlerle ilgili peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Parti'nin İstanbul'da Murat Kurum'u, Gaziantep’te Fatma Şahin'i, Konya’da İbrahim Altay’ı ve Muğla'da ise Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ı aday gösterme kararı aldığı aktarıldı.

SEÇİM ŞARKISI BELLİ OLDU

İstanbul'da aday olarak Murat Kurum isminin belli olmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı. AK Parti'nin seçim şarkısı için ünlü Sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.

Şarkının sözleri ise şöyle;

Aşkımız erdi bahara
Kışı bitti, yazı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Sevin, İstanbulum, sevin
Bu mutluluk hakkın senin
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti, azı kaldı
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti ey, azı kaldı

Nakarat
Yandık sevda ocağında
Hep gül olsun kucağında
Bu şehrin her sokağında
Aşkımızın hey, izi kaldı

Vokalistler Söyler
(Yandık sevda ocağında)
(Hep gül olsun kucağında)
(Bu şehrin her sokağında)
(Aşkımızın izi kaldı)

TEVFİK GÖKSU DA PAYLAŞTI

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da AK Parti'nin yeni seçim şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yerel seçim ak parti
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