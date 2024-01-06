AK Parti'nin yeni seçim şarkısı belli oldu! Azer Bülbül'ün o şarkısı yeniden yorumlandı: Tevfik Göksu da paylaştı

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere odaklandı. Siyasetin ana gündemi olan yerel seçimlerle ilgili peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Parti'nin İstanbul'da Murat Kurum'u, Gaziantep’te Fatma Şahin'i, Konya’da İbrahim Altay’ı ve Muğla'da ise Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ı aday gösterme kararı aldığı aktarıldı.

SEÇİM ŞARKISI BELLİ OLDU

İstanbul'da aday olarak Murat Kurum isminin belli olmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı. AK Parti'nin seçim şarkısı için ünlü Sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.

Şarkının sözleri ise şöyle;

Aşkımız erdi bahara

Kışı bitti, yazı kaldı

Kapandı yıllanmış yara

Çoğu bitti, azı kaldı

Kapandı yıllanmış yara

Çoğu bitti, azı kaldı

Sevin, İstanbulum, sevin

Bu mutluluk hakkın senin

Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı

Çoğu bitti, azı kaldı

Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı

Çoğu bitti ey, azı kaldı

Nakarat

Yandık sevda ocağında

Hep gül olsun kucağında

Bu şehrin her sokağında

Aşkımızın hey, izi kaldı

Vokalistler Söyler

(Yandık sevda ocağında)

(Hep gül olsun kucağında)

(Bu şehrin her sokağında)

(Aşkımızın izi kaldı)

Çoğu bitti azı kaldı.



Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…????#Sevinİstanbul pic.twitter.com/sgAy2jAndv — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) January 6, 2024

TEVFİK GÖKSU DA PAYLAŞTI

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da AK Parti'nin yeni seçim şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

#Sevinİstanbul çoğu gitti azı kaldı. Gerçek belediyeciliğe tekrar kavuşmana az kaldı. #Yenidenİstanbul pic.twitter.com/jScTBeAGJG — Mehmet Tevfik Göksu (@mt_goksu) January 6, 2024







