AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti, belediye başkanlarından hangileriyle yola devam edileceği, muhalefetin elinde olan yerlerde kimlerin aday gösterileceği ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapıyor. Adayların seçimi konusunda iki kanallı bir strateji izleyen partide, genel merkez, teşkilat ve seçim işleri başkanlıkları il ve bölge bazlı olarak sahada çalışma yapıyor. Bire bir halkın ve teşkilatların nabzı yoklanarak mevcut belediye başkanının başarılı olup olmadığı, MHP ile ittifaka nasıl bakıldığı ölçülmeye çalışılıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, yerel seçime ilişkin diğer değerlendirme kanalını ise hem il hem de ilçe belediyeler için yapılan anketler oluşturuyor. Bu kapsamda ilk olarak il belediyelerine yönelik yapılan ankette, seçmene "Belediye başkanından memnun musunuz?" sorusu yöneltildi. Yapılan anketlerde belediye başkanlarının çoğunluğunun başarılı bulunmadığı öğrenildi. İkinci yapılan ankette ise "Kimi belediye başkanı olarak görmek istiyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Bu anketlerle her il ve ilçe için bir isim havuzu oluşturuldu.