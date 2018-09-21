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AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 08:00 | Son Güncelleme

AK Parti'nin yerel seçime yönelik yaptırdığı anketin detayları ortaya çıktı. Anketten çıkan sonuçlara göre, AK Parti'nin elinde olan 18’i büyükşehir, 48 il belediyesinde mevcut başkanların çoğunluğunun yeniden aday gösterilmeyeceği iddia edildi. İstanbul ve Ankara’da ise Mevlüt Uysal ve Mustafa Tuna’nın aday olmasının düşünülmediği belirtildi.

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti, belediye başkanlarından hangileriyle yola devam edileceği, muhalefetin elinde olan yerlerde kimlerin aday gösterileceği ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapıyor. Adayların seçimi konusunda iki kanallı bir strateji izleyen partide, genel merkez, teşkilat ve seçim işleri başkanlıkları il ve bölge bazlı olarak sahada çalışma yapıyor. Bire bir halkın ve teşkilatların nabzı yoklanarak mevcut belediye başkanının başarılı olup olmadığı, MHP ile ittifaka nasıl bakıldığı ölçülmeye çalışılıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, yerel seçime ilişkin diğer değerlendirme kanalını ise hem il hem de ilçe belediyeler için yapılan anketler oluşturuyor. Bu kapsamda ilk olarak il belediyelerine yönelik yapılan ankette, seçmene "Belediye başkanından memnun musunuz?" sorusu yöneltildi. Yapılan anketlerde belediye başkanlarının çoğunluğunun başarılı bulunmadığı öğrenildi. İkinci yapılan ankette ise "Kimi belediye başkanı olarak görmek istiyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Bu anketlerle her il ve ilçe için bir isim havuzu oluşturuldu.

BAŞKANLARIN ÜÇTE İKİSİ YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEYECEK

Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde halen AK Parti'nin elinde olan 18’i büyükşehir, 48 il belediyesinde mevcut başkanların çoğunluğunun yeniden aday gösterilmeyeceği görüşü hâkim. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde milletvekillerinin yarısını, olağan kongrede MKYK’nin yaklaşık yüzde 60’ını değiştirdiğine dikkat çekilirken, yerel seçimde bu oranın daha da artacağı ve belediye başkanlarının üçte ikisine yakın bölümünün yeniden aday gösterilmeyeceği beklentisi dile getiriliyor.

ANKARA VE İSTANBUL'A YENİ ADAY

24 Haziran’da partinin yüzde 8 oranında oy kaybetmesinin etkenleri arasında belediyelerin iyi çalışmaması da sayılıyor. AK Parti'de, büyükşehir belediyeleri için illerden farklı olarak daha özel bir çalışma yapılıyor. 16 Nisan referandumundan sonra İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bursa Büyükşehir Belediye başkanları; geçen hafta da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etmişti. İstanbul ve Ankara’ya istifaların ardından getirilen Mevlüt Uysal ve Mustafa Tuna’nın aday olmasının düşünülmediği dile getiriliyor. AK Parti'nin yerel seçim hesapları, MHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağına göre de şekillenecek.

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