AK Parti'nin yerel seçim sloganı belli oldu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Ünal, AK Parti'nin yerel seçim çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

SEÇİM TANITIM KAMPANYASI 15 ŞUBAT'TA

Yerel seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mahir Ünal, "15 Şubat'ta seçim tanıtım kampanyamızı yapacağız. Seçim tanıtımı sosyal medya ağırlıklı olacak." dedi.

ARA SLOGAN AÇIKLANDI

Ünal, 31 Mart seçimleri için kullanılacak sloganın belli olduğunu ancak daha sonra açıklanacağını söyledi. Ünal, Şubat'a kadar ara slogan kullanılacağını, bu sloganın da "Önce millet, önce memleket" olduğunu duyurdu.

İSTANBUL ADAYI BİNALİ YILDIRIM MI?

Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayıyla ilgili konuşan Ünal, "Binali Bey'in konuşulması doğal. Binali Bey önemli bir aktör." dedi. Ünal, AK Parti'nin İstanbul adayının açıklanacağı tarihle ilgili de bilgi verdi. Ünal, İstanbul adayının Başkan Erdoğan'ın Arjantin ziyareti sonrasında, Aralık ayı içinde açıklanacağını söyledi. Ünal, adayı açıklanmayan diğer illerin de aynı tarihte duyurulacağını vurguladı.