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AK Parti'nin yerel seçim sloganı belli oldu!

SEÇİM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyla ilgili, "Binali Bey'in konuşulması doğal. Binali Bey önemli bir aktör" dedi. Ünal ayrıca, seçimler için kullanılacak sloganın belli olduğunu ancak daha sonra açıklanacağını söyledi. Ünal, Şubat'a kadar ara slogan kullanılacağını, bu sloganın da "Önce millet, önce memleket" olduğunu duyurdu.

AK Parti'nin yerel seçim sloganı belli oldu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Ünal, AK Parti'nin yerel seçim çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

SEÇİM TANITIM KAMPANYASI 15 ŞUBAT'TA

Yerel seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mahir Ünal, "15 Şubat'ta seçim tanıtım kampanyamızı yapacağız. Seçim tanıtımı sosyal medya ağırlıklı olacak." dedi.

ARA SLOGAN AÇIKLANDI

Ünal, 31 Mart seçimleri için kullanılacak sloganın belli olduğunu ancak daha sonra açıklanacağını söyledi. Ünal, Şubat'a kadar ara slogan kullanılacağını, bu sloganın da "Önce millet, önce memleket" olduğunu duyurdu.

İSTANBUL ADAYI BİNALİ YILDIRIM MI?

Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayıyla ilgili konuşan Ünal, "Binali Bey'in konuşulması doğal. Binali Bey önemli bir aktör." dedi. Ünal, AK Parti'nin İstanbul adayının açıklanacağı tarihle ilgili de bilgi verdi. Ünal, İstanbul adayının Başkan Erdoğan'ın Arjantin ziyareti sonrasında, Aralık ayı içinde açıklanacağını söyledi. Ünal, adayı açıklanmayan diğer illerin de aynı tarihte duyurulacağını vurguladı.

"JESTLER YAPILABİLİR"

Yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ünal, "Genel Başkan Yardımcımız Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz görüşüyor. Karşılıklı analizler yapılacak. Jestler de yapılabilir. Devlet Bey, hep söylüyor. 'Biz saldırılara karşı, İstanbul, Ankara ve İzmir'in korunması gerektiğini söylüyoruz' diyor. Devlet Bey, tutarlılığını gösterdi. Devlet Bey, gerçek bir devlet adamlığı sergiliyor. 15 Temmuz sonrası en ufak geri adım atmadı. Birileri Devlet Bey'in hassasiyetini AK Parti ile ilişkilendiriyor. Devlet Bey'in yaptıkları millet mutabakatı ile ilgilidir." ifadelerini kullandı.

"MİLLET BUNLARI GÖREREK CEVABINI VERECEKTİR"

Yerel seçimde muhalefetin ittifak görüşmeleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ünal, "CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yanlarında da bir kenarda HDP duruyor. CHP, yerel seçimlerin avantajını kullanıyor. Adana'da HDP ile, Mersin'de İYİ Parti ile ittifak peşinde. Zamana ve mekana göre ittifakı değiştiriyor. İstanbul'da yine HDP ile dirsek temasında. Millet bunları görerek cevabını verecektir." dedi..


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ekonomik krizde bu masraflara yazık ya Eyt bunlardan çok daha önemli bir sorundu partilere verilen paraya eyt halledilse idi herkes için daha hayırlı olurdu EYT
bence busene önce bizsim cuzdanlar sloganı daha iyi önce milet demen için miletin hakını gasp etmemen lazım eyt mağdu7 milyon insan var benim çocuğumun rızkını çal sonra türemişsinde e emekli olma bekle 55 yaşına kadar ozamanda 900 tl maaş al öl önce öl olsun yda slogan hiç 900 tl bağlama halkı öldürün önce miletmiş eyt bu seçime damga vurur görbak 20 yıldır veriyoruz oyu türemiş olduk bakalım ne olucak kim türemiş görücez
Milletin adı ne? Keşke YUNAN kazansaydı dediğinize gore YUNAN Milleti andimizdan rahatsiz olan kriptolar oldugunuza göre kukumo filanda memleket hanedan çürük buro denizlerden sorumlu ABD Vatandaşı bedelli bilo arsa emlak fetocu bedelli damat ferit devleti yönetiyor
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