AK Parti'nin yerel seçim sloganı belli oldu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Ünal, AK Parti'nin yerel seçim çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.
SEÇİM TANITIM KAMPANYASI 15 ŞUBAT'TA
Yerel seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mahir Ünal, "15 Şubat'ta seçim tanıtım kampanyamızı yapacağız. Seçim tanıtımı sosyal medya ağırlıklı olacak." dedi.
ARA SLOGAN AÇIKLANDI
Ünal, 31 Mart seçimleri için kullanılacak sloganın belli olduğunu ancak daha sonra açıklanacağını söyledi. Ünal, Şubat'a kadar ara slogan kullanılacağını, bu sloganın da "Önce millet, önce memleket" olduğunu duyurdu.
İSTANBUL ADAYI BİNALİ YILDIRIM MI?
Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayıyla ilgili konuşan Ünal, "Binali Bey'in konuşulması doğal. Binali Bey önemli bir aktör." dedi. Ünal, AK Parti'nin İstanbul adayının açıklanacağı tarihle ilgili de bilgi verdi. Ünal, İstanbul adayının Başkan Erdoğan'ın Arjantin ziyareti sonrasında, Aralık ayı içinde açıklanacağını söyledi. Ünal, adayı açıklanmayan diğer illerin de aynı tarihte duyurulacağını vurguladı.
"JESTLER YAPILABİLİR"
Yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ünal, "Genel Başkan Yardımcımız Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz görüşüyor. Karşılıklı analizler yapılacak. Jestler de yapılabilir. Devlet Bey, hep söylüyor. 'Biz saldırılara karşı, İstanbul, Ankara ve İzmir'in korunması gerektiğini söylüyoruz' diyor. Devlet Bey, tutarlılığını gösterdi. Devlet Bey, gerçek bir devlet adamlığı sergiliyor. 15 Temmuz sonrası en ufak geri adım atmadı. Birileri Devlet Bey'in hassasiyetini AK Parti ile ilişkilendiriyor. Devlet Bey'in yaptıkları millet mutabakatı ile ilgilidir." ifadelerini kullandı.
"MİLLET BUNLARI GÖREREK CEVABINI VERECEKTİR"
Yerel seçimde muhalefetin ittifak görüşmeleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ünal, "CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yanlarında da bir kenarda HDP duruyor. CHP, yerel seçimlerin avantajını kullanıyor. Adana'da HDP ile, Mersin'de İYİ Parti ile ittifak peşinde. Zamana ve mekana göre ittifakı değiştiriyor. İstanbul'da yine HDP ile dirsek temasında. Millet bunları görerek cevabını verecektir." dedi..
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