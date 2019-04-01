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AK Parti o ilçede ilk kez kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 18:02 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Cumhur İttifakı’nın AK Partili Kapaklı Belediye Başkan adayı Mustafa Çetin, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.

AK Parti o ilçede ilk kez kazandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Cumhur İttifakı’nın AK Partili Kapaklı Belediye Başkan adayı Mustafa Çetin, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu. Kapaklı ilçesinin ilk AK Partili belediye başkanı olan Çetin, "Hükümetin imkanlarıyla Kapaklı’da değişimi başlatacağız’’ dedi.
31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Kapaklı’da 79 bin 939 seçmenin 67 bin 376’sı oy kullanmak üzere sandık başına giderken, kullanılan oylardan bin 824’ü geçersiz sayıldı. Toplam 65 bin 552 oyun geçerli sayıldığı seçimlere Kapaklı’dan yüksek bir katılım gerçekleşti. Kesin olmayan verilere göre, Cumhur İttifakı Kapaklı Belediye Başkan adayı Mustafa Çetin 34 bin 613 oy alarak sandıktan zaferle çıkarken, mevcut Kapaklı Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın adayı İrfan Mandalı ise 26 bin 610 oy aldı. Seçimleri 8 bin 3 farkla kazanan Çetin, eski Belediye Meydanı’nda zaferini kutladı.

’’Gönül belediyeciliği ile vatandaşı buluşturacağız’’
Çetin, "Bu sabah itibariyle teşkilat üyelerimizle birlikte sahadaydık. Meclis üyelerimiz ve kadromuz ile birlikte esnaflarımızı, derneklerimizi ziyaret ettik. Sahada çok güzel bir teveccüh ile karşılaştık. Uzun zamandır siyasetle ilgilenen ve hatta aday olmuş birisi olarak Kapaklı’nın bu dönem değişimden yana tercihini kullandığını görmekten memnuniyet duyuyorum. İnşallah bundan sonra sahada söz verdiğimiz gibi hem projelerimizi, hem felsefelerimizi hem de gönül belediyeciliğimizi vatandaşla buluşturmak istiyoruz" dedi.

’’Halk meclisleri oluşturmak istiyoruz’’
İlçe için geleceğe dönük birçok projesi olduğunu kaydeden Çetin, ’’En kısa sürede ayrım yapmaksızın kendi ve muhalefet meclis üyelerimizi de toplayıp, bir durum değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Yeni seçilmiş olan muhtarlarımızı bir araya toplayarak her birinden mahallelerinin sıkıntılarını tespit etmelerini isteyeceğiz. Bizim elimizde de bir veri var ancak muhtarlarımızla da istişare içinde olmak istiyoruz. Önümüzdeki 6 ay içerisinde kısa vadede çözmemiz gereken bir faaliyet planı organize etmek istiyoruz. Ardından orta ve uzun vadede hayata geçireceğimiz planlar için bir istişare grubu kuracağız. Bu bağlamda STK başkanlarını, iş adamlarını ve akil kişileri toplayıp halk meclisleri oluşturmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"Kapaklı’da değişimi başlatacağız’’
Genel iktidarın gücü ile Kapaklı’da hizmet edeceğini kaydeden Çetin, "Hükümetin imkanlarıyla Kapaklı’da değişimi başlatacağız. Yıllardır birikmiş olan Kapaklı’nın sorunlarını biliyoruz fakat biz ben değil ‘biz’ anlayışı ile yöneteceğiz. Bu konuda elini taşın altına koyan bir ekip oluşturacağız. Herkese hem yetki hem sorumluluk veren bir çalışma gerçekleştireceğiz. Umuyoruz ki Kapaklı çok hızlı bir şekilde ayağa kalkacak. İhtiyaçlarını adım adım hızlı bir şekilde çözeceğiz’’ diye konuştu.

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