ORDU (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasetin bir hasbiliği vardır bir de hesabiliği vardır. Hasbilik, işte ideal olandır. Hesabilik menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik ve onlar hep gölgelediler hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Ordu'nun tüm ilçeleri ve mahallelerindeki vatandaşları selamlayan Erdoğan, Ordu'da bir başka coşku olduğunu, bu coşkuyu hep birlikte 31 Mart'a taşıyacaklarını söyledi. Ordu'nun eski Türkçe'de önemli, öncü şehir anlamına geldiğini belirten Erdoğan, şehrin bugün de bölgenin ve ülkenin iftihar kaynağı şehirlerinden biri olarak yoluna devam ettiğini bildirdi. Erdoğan, "Selçukludan beri medeniyetimizin bayraktarlığını yapan bu şehir maalesef asırlarca yangınların, hastalıkların, depremlerin, sık sık toprak kaymalarının, bunların pençesinden kurtulamamıştır. Buna rağmen verdiği büyük mücadeleler sonunda her seferinde yeniden ayağa kalkan Ordu işte bugünlere gelmiştir." diye konuştu.

Sel afetinin çok önemli bir köprüyü alıp götürdüğünü, hemen müdahale ettiklerini ve kısa sürede köprüyü yaparak açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, bununla da kalmadıklarını, Ordu Çevre Yolu'nun Efirli Kavşağı ile otogar kavşağı arasındaki kesimi Mart ayının başında hizmete açacaklarını, ikinci kesimi ise 2020'de bitirmeyi planladıklarını kaydetti. Erdoğan, 8 Ağustos 2018'de Ordu'nun Ünye, Fatsa, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde toplam 13 köprünün selden etkilendiğini ya da yıkıldığını hatırlatarak, Karadeniz sahil yolundaki Cevizdere Köprüsünü 48 günde yeniden yaparak trafiğe açtıklarını, inşaatı devam eden 12 köprünün 9'unu mart ayında, kalanı mayıs ayında tamamlayıp hizmete alacaklarını bildirdi. - "Ordulular hep yanımızda oldu" Ordu'nun kadim tarihi, coşkulu denizi, biri diğerinden güzel yaylaları dereleriyle her bakımdan çok büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Boztepe'den Ordu'ya bakınca bu şehre aşık olmamak mümkün mü? Ne diyor Ordu türküsünde, 'Ben bu yaylalara yayla mı derim, üstü de duman başı da bölük, kar olmayınca niderim bu dünyayı yar olmayınca.' Ordu'daki kardeşlerimiz, dostlarımız yoldaşlarımız olmayınca biz bu dünyayı nidelim." dedi.