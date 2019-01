AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı

Erdoğan, Ordulu çiftçilere son 16 yılda 3 katrilyon lira tutarında destek verdiklerini, yaklaşık 46 bin Ordulu işverene 852 milyon lira tutarında teşvik sağladıklarını, yeni dönemde de her alanda Ordu'yu çok daha büyük hizmetlerle buluşturacaklarını bildirdi.

Mesele ne Suriye meselesidir, ne Irak meselesidir. Doğu Akdeniz veya Ege meselesi değil, doğrudan doğruya Türkiye meselesi, Türk milleti meselesi olduğunu benim Ordulu kardeşlerim çok iyi biliyor ve içeride dışarıda her gün ağız değiştirenlerin, her gün tavır değiştirenlerin, her gün politika değiştirenlerin aslında neyin peşinde olduğunu Ordu gayet iyi biliyor. Bunun için de Ordu Cumhurbaşkanına sahip çıkıyor, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkıyor, AK Parti belediyeciliğine sahip çıkıyor."

(Sürecek)