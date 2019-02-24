AK Parti Ordu Adayı Güler: Baharı 31 Mart’ta getireceğiz

Faruk KAHRAMAN- Emre KOLTUK/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesi AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında halka seslenen AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güzel müjdeleri sizlerin vasıtasıyla 31 Mart’ta vereceğiz. Baharı 31 Mart’ta getireceğiz" dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmalar kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu’nun Mesudiye ve Gölköy ilçelerine giderek, bölge halkı ve esnafla bir araya geldi. Ziyaret ettiği ilçelerde çeşitli dernekleri de ziyaret eden Güler, vatandaşların taleplerini dinledi. Buradan partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışı için Fatsa ilçesine giden Güler, partililer tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.

‘MESUDİYE, MESUT İNSANLARIN YAŞADIĞI YER OLACAK’

Mesudiye ilçesine ziyareti sırasında sevgiyi büyüterek adım atacaklarını söyleyen Güler, “Biz Mesudiye’ye seçimden seçime gelmeyeceğiz. Bizim burada yaptığımız çalışma dinamik bir çalışma olacak. En başından bir şey söyleyip üzerine yatmayacağız. Hayat her gün, her an devam ediyor. Görev süremiz boyunca yani toplam 60 ay birbirinin tekrarı olmayacak. Burada çalışmalarımızı yaparken hem keyif hem dua alacağız. Yapacağımız yatırımlarla bu bölgedeki ekonomik sıkıntıları ve istihdam sorunlarını çözeceğiz. Bizim belediyecilik anlayışımız sadece yol, asfalt yapmak değil. Biz belediyeciliği çok ciddiye alıyoruz. Bu belediyeciliğin en önemli kısmı ise gönül belediyeciliğidir. Öncelikle kırık gönülleri tamir edeceğiz. Bu süreçte sevgiyi büyüterek adımlarımızı atacağız. Biz buraya hizmet etmek için geldik. Mesudiye mesut insanların yaşadığı bir yer olacak” dedi.