AK Parti Ordu İl Başkanı Çelenk, belediye başkanlığı adaylığı için istifa etti

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, 2019 yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti.
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Mart 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı. 14 Şubat 2015 tarihinden bu yana AK Parti İl Başkanı olarak görev yapan Çelenk, AK Parti Genel Merkezi'nin de onayı ile görevinden istifa ettiğini belirtti.
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