YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı

AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı

07.02.2021 20:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafif yaralı milletvekili Şenel Yediyıldız, oğlu ve diğer otomobilin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, oğlu Ahmet Yediyıldız'ın yönetimindeki 34 KS 9626 plakalı otomobil, Çorum'un Sungurlu ilçesi Mavi Ocak kavşağında Feyyaz Tekel yönetimindeki 43 AL 636 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan Milletvekili Yediyıldız, oğlu Ahmet Yediyıldız ve diğer otomobilin sürücüsü Tekel, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yediyıldız ile telefonla görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ahlatcı, Yediyıldız'ın belindeki ağrıdan dolayı ambulansla Ankara'daki bir hastaneye sevk edileceğini belirtti.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler Ahmet Yediyıldız ile Tekel'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

Çorum Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:59
İkindi
15:46
Akşam
18:12
Yatsı
19:32

Çorum Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Başak Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Derya Ecz Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

İskilip Belediyesi’nin resim yarışması sonuçlandı

İskilip Belediyesi’nin resim yarışması sonuçlandı

Çorum Valisi Çiftçi'den "İskilipli Atıf Hoca'yı anma töreni" açıklaması

Çorum Valisi Çiftçi'den "İskilipli Atıf Hoca'yı anma töreni" açıklaması

Çorum Belediyesinden eğitime destek

Çorum Belediyesinden eğitime destek

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonunda görev değişikliği

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonunda görev değişikliği

Çorum tarımı genel müdürlerin katılımı ile masa yatırıldı

Çorum tarımı genel müdürlerin katılımı ile masa yatırıldı

Sokak hayvanları unutulmadı

Sokak hayvanları unutulmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.