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Ak Parti Osmangazi Başkanı Cömez:

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, tüm hızıyla devam eden seçim çalışmaları hakkında açıklamalar da bulundu.

Ak Parti Osmangazi Başkanı Cömez:

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, tüm hızıyla devam eden seçim çalışmaları hakkında açıklamalar da bulundu. Başkan Cömez, vatandaşa sadece oy istemek için gitmediklerini sorunlarını dinleyip çözümler ürettiklerini belirterek, “Seçim araç maksadımız vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek anında müdahale etmek. Belediye başkanımız ve tüm ekibimizle birlikte geziyoruz. Vatandaşımızın bize ilettiği sorunu anında çözüme kavuşturuyoruz. 900 bin nüfuslu bir ilçede çok kolay olmasa da biz sıkmadık el çalmadık kapı bırakmamaya kararlıyız” dedi.
Türkiye’nin en büyük 4’üncü ilçesi olan Osmangazi’de seçim atmosferine iyice giren AK Parti’de mahalle ziyaretleri peş peşe yapılıyor. Büyükşehir ve Osmangazi Belediye başkanlarının tüm ziyaretlerinde boy gösteren İlçe Başkanı Ufuk Cömez, vatandaşların kendilerine gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi. Cömez, “Gittiğimiz her yerde bizi gönülden karşılıyorlar. Kimisi sorununu söylüyor kimisi öneride bulunuyor. Her birini can kulağıyla dinliyoruz. Biz bunu sadece seçim çalışması olarak görmüyoruz. Yoğunluğumuzdan dolayı ulaşamadığımız daha önce gidemediğimiz vatandaşlarımızla da bir araya gelmemize vesile oluyor bu ziyaretler. Çokta verimli geçiyor. Onların düşüncesi istekleri bizim için çok önemli” dedi.
"İttifakımız kazanacak"
MHP ile de çok güzel bir birliktelik sağladıklarını ifade eden Başkan Ufuk Cömez, “Allah’a şükür cumhur İttifakımız sorunsuz bir şekilde yürüyor. Osmangazi’de Milliyetçi Hareket Partisi ile çok güzel bir sinerji yakaladık uyum sağladık. Onlarda canla başla çalışıyorlar. Bu birlikteliğin karşılığı 31 Mart’ta alacağımız büyük zafer olacaktır. Zaten böylesine güçlü bir ittifakın karşısında terör örgütünün destekçileriyle yürüyenler duramaz” diye konuştu.

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