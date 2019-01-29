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AK Parti Osmangazi hizmet çalıştayında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 20:48 | Son Güncelleme

AK Parti Osmangazi ilçe teşkilatı, 31 Mart’ta yapılacak mahallî seçimler öncesinde ‘Teşkilat İçi Eğitim ve İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi.AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in ev sahipliğinde Afyon’da düzenlenen istişare ve eğitim toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yöneticileri ve mahalle başkanları katıldı.

AK Parti Osmangazi ilçe teşkilatı, 31 Mart’ta yapılacak mahallî seçimler öncesinde ‘Teşkilat İçi Eğitim ve İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in ev sahipliğinde Afyon’da düzenlenen istişare ve eğitim toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yöneticileri ve mahalle başkanları katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 31 Mart’ta AK Parti olarak Osmangazi’de yüzde 50’nin üzerinde oy almayı hedeflediklerini söyledi. AK Parti kurulduğu 2002 yılından beri bütün seçimlerden zaferle çıktığını hatırlatan Dündar, “Osmangazi’de parti ayrımı yapmadan herkese hizmet götürdük. Dolayısıyla cumhur ittifakı sürecinde bizim daha iyi bir oy almamız gerekiyor. AK Partili belediye olarak 860 bin Osmangazili vatandaşımıza hizmet götürdük. Bu yüzden hangi düşüncede ve nereli olursa olsun kapısını çalıp ‘Oyunuzu bize verin’ deme hakkımız var” diye konuştu.
Osmangazi Belediyesi olarak yapılan hizmetlerle Türkiye’de konuşulan bir belediye olduklarına dikkat çeken Dündar, “Şimdiye kadar hiçbir konuşmamda ‘Yapacağız, edeceğiz’ diye bir ifade kullanmadım. Hep ‘Yaptık, ettik’ diyoruz. Hazırladığımız projelerimizi hayata geçirip hizmete sunuyoruz. Osmangazi’deki 136 mahallenin hepsine ihtiyaçlara göre hizmet götürdük. Her gün Fen İşleri Müdürlüğümüz’ün 80, Park Bahçeler Müdürlüğümüz’ün 40 şantiyesi var. Bundan sonra da hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.
Osmangazi’deki çalışmaların bütün Bursa’ya yansıdığını ifade eden Başkan Dündar, “Bütün Bursa’daki vatandaşlarımız gün içinde illa Osmangazi’ye geliyor. Özellikle dağ ilçelerinden birçok vatandaşımız Osmangazi’de. Dolayısıyla Bursa’nın büyük bir kesimine hitap ediyoruz. Bu yüzden omuzlarımızdaki yük fazla. Bu bilinçle çalışarak Osmangazi’de AK Parti olarak yüzde 50’nin üzerini hedefleyeceğiz. Bütün Bursa’da 18-0 yapmamızın lokomotifi Osmangazi olacak. Bu birliktelikle başarı gelecektir” şeklinde konuştu.
Cömez: “31 Mart’ta yeni bir zafer elde edeceğiz”
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de teşkilat olarak bir araya gelerek stratejileri görüştüklerini belirtti. Aday tanıtımında Osmangazi İlçe Teşkilatı’nın coşkusuyla büyük ses getirdiğini anlatan Cömez, “Projeleriyle, idarî ve finansal yönetimiyle Osmangazi Belediyesi’ni 10 yıldır başarıyla yöneten Başkanımız
Mustafa Dündar, ustalık dönemi için yeniden aday gösterildi. Sadece Bursa’da değil, ülke genelinde AK Parti’li belediyeler arasında örnek gösterilen projelere imza atan başkanımızı tebrik ediyoruz. Şimdiden yeni döneminin Osmangazi’mize ve Bursa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdi, 31 Mart seçimlerinde Osmangazi’de ve Bursa’da burçlara yeniden AK Parti bayrağını dikmenin zamanıdır” dedi.
Osmangazi’nin 2002 yılından bu yana, davaya her zaman en büyük desteği verdiğini kaydeden Cömez, “Tarihi öneme sahip yerel seçimlerde Osmangazi’yi ve Bursa’yı sizlerle birlikte yine alacağız. Bütün çalışmalarımızı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarına yakışır bir şekilde yapacağız. Seçim döneminde verilen vazifeleri eksiksiz yerine getirme gayreti içinde olacağız. Tevazu, samimiyet ve gayret ile ‘Önce millet, önce memleket’ diyeceğiz. Osmanlı’nın kuruluşuna ev sahipliği yapan bir ilçede görev yapmanın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu bir an bile unutmayacağız. Osmangazi Teşkilatı olarak biz söz veriyoruz. Yerel seçimler, AK Parti’nin yeni bir zaferleriyle neticelenecek. Rakiplerimiz boşuna umutlanmasın, Osmangazi ve Bursa 31 Mart’ta yine AK Parti diyecektir” diye konuştu.
İki gün süren çalıştayda ilçe yöneticileri ve mahalle başkanları, mahallelere şimdiye kadar yapılan ve ihtiyaç duyulan hizmetler ile Osmangazi için yeni proje önerileri sundu. Ayrıca iletişim ve girişimcilik uzmanı Özel Oytun Türkoğlu, teşkilat üyelerine saha çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı.

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