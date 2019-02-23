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AK Parti Osmangazi’den gövde gösterisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Dündar, 31 Mart mahalli seçimleri için açıklanan meclis üyesi adaylarıyla bir araya geldi.

AK Parti Osmangazi’den gövde gösterisi

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Dündar, 31 Mart mahalli seçimleri için açıklanan meclis üyesi adaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Dündar, adaylara seçim çalışmalarını ve projelerini anlattı.
31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhur İttifakı’nda yer alan AK Parti ve MHP’li meclis üyesi adaylarıyla buluştu. AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Refik Özen ile AK Parti Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in de katıldığı toplantıda, Başkan Mustafa Dündar, meclis üyesi adaylarına seçim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi. Yoğun bir seçim süreci içinde olduklarını hatırlatan Dündar, “Cumhurbaşkanımız ve genel merkezimizin takdiriyle listeler oluştu. Bundan sonra artık sahaya çıkarak çalışmak var. Bundan sonraki süreçte, inşallah hep beraber Osmangazi’nin 136 mahallesinde en ücra noktalara kadar giderek çalışacağız. Osmangazi büyük bir ilçe olduğu için bu iş tabii biraz zor, meşakkatli olur. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.
AK Parti’de görev almanın bir şeref olduğunu belirten Dündar, “Bursa gibi bir şehirde yaşamak da ayrı bir onur. Bursa, Osmanlı’yı kuran bir şehir. Tarihi dokusuyla, manevi yapısıyla zengin bir memleketimiz var. Bu güzelliklerden faydalanmamız gerekir. Bundan sonraki süreçte atacağımız adımlarla, yapacağımız hizmetlerle şehrimizin değerlerinden en etkili şekilde istifade etmemiz gerekir. Burada hizmet yapmak zordur, fakat bir taraftan onurludur. Yaptığınız hizmetin karşılığı olarak milletin hayır duasını almak vardır. Bursa, bir vakıf şehridir ve bu doğrultuda attığımız adım, söylediğimiz söz doğru ise başarıya ulaşırız. Ama herhangi bir şehirde, mimarisi, maneviyatı olmayan bir yerde hizmet yapmak çok farklı, burada çok farklıdır. İnşallah, hep beraber, samimi ve ciddi bir çalışmayla Osmangazi’nin gönderine AK Parti bayrağını dikeceğiz’’ diye konuştu.
Daha sonra kürsüye çıkan meclis üyesi adayları kendilerini tanıttı.

AK Parti Osmangazi’den gövde gösterisi

AK Parti Osmangazi’den gövde gösterisi

AK Parti Osmangazi’den gövde gösterisi

AK Parti Osmangazi’den gövde gösterisi

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