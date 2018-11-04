AK Parti Osmaniye İl Danışma Meclisi Toplantısı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, CHP'den Toprakkale Belediye Başkanı seçilen İbrahim Demirci, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Osmaniye İl Danışma Meclisi kasım ayı toplantısı, Cebelibereket Kültür Merkezi'nde yapıldı.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, yaptığı konuşmada, partilerinin 16 yıldır iktidarda olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, mazlumların yanındaki şevkati, zalimlerin karşısındaki dirayetinin bütün teşkilata güç verdiğini ifade eden Çivitcioğlu, "Bu dönem aday adaylığı dönemidir. Partimize gönül verenler elbette bir yerlerde görev almak isteyebilir. Birbirimizi sevelim, birbirimizle muhabbet halinde olalım. AK Parti’de tevazu, samimiyet ve gayret vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım." diye konuştu.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da 16 yılda AK Parti iktidarında çok sayıda ilklere imza atıldığını, yatırımlardan Osmaniye’nin de nasibini aldığını belirtti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ise Türkiye'ye ve Osmaniye'ye en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını dile getirdi.

İl Başkanı Hamza Tor da yerel seçimlerin önemine işaret ederek, AK Parti İl Teşkilatı'nın seçimden başarıyla çıkacağına inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından CHP'den Toprakkale Belediye Başkanı seçilen İbrahim Demirci, AK Parti'ye katıldı.

Demirci’ye parti rozetini Çivitcioğlu taktı.

