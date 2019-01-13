SAKARYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adres değiştirerek ilinize ve ilçenize gelmiş üyelerimize ne yapacaksınız? Hemen irtibat kuracaksınız. Üyemiz olmayan vatandaşlarımıza da hoş geldiniz ziyaretine gideceksiniz. Oy verme hakkı kazanan her gencimize ulaşıp onları siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hakları konusunda bilgilendirecek, kendilerini partimize siyaset yapmaya davet edeceksiniz. Bunları hakkıyla yerine getirdiğimizde AK Parti'nin 31 Mart'ta önünde yepyeni bir dönem açılacaktır." dedi. Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'ndaki "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda, kurulduğu günden beri Sakarya teşkilatı bünyesinde görev yapan, partiye, şehre, ülkeye ve demokrasiye hizmet edenlere teşekkürlerini sundu. Aday tanıtım toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Daha önce iki dönem Serdivan Belediye Başkanlığı son iki dönemdir de Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Zeki Toçoğlu kardeşimize şahsım ve Sakaryalılar adına şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki seçimlerde büyükşehirde ve ilçelerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza Rabb'imden şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. Sakarya'nın bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağını inanıyorum. AK Parti kadroları bu seçimlerde Sakarya'da daha çok koşturarak, daha çok çalışacak, daha çok insana ulaşacak, inşallah bir kez daha partimizin bayrağını en yukarıda dalgalandıracaktır." diye konuştu.

Sakarya gelindiğinden Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsü Şiiri'nin hatırlandığını belirten Erdoğan, şiirin "İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya/ Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya/ Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak/ Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak/ Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir / Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir / Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kainat/ Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat / Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? / Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine / Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için / Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? / Rabb'im isterse, sular büklüm büklüm burulur / Sırtına Sakarya'nın, Türk tarihi vurulur / Eyvah, eyvah, Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? / Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük." dizelerini okudu. Erdoğan, Sakarya'nın bu dönemde de bu büyük davanın yükünü omuzlamaya talip olduğunu aktararak, kentin yaptığı fedakarlıklara karşılık belediyelerde en iyi hizmete layık olduğunu söyledi.

AK Parti olarak tek amaçlarının Sakarya'yı ve halkını hak ettiği hizmetlerle buluşturmak olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunun için 31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Birkaç gündür hatırlatıyorum. Burada tekrar hatırlatacağım. Sadece seçmen kütüklerini sağlam bir şekilde takip ettiğimizde dahi yapacak çok işimizin olduğu ortaya çıkıyor. Mesela askıya çıkan seçmen kütüklerini incelediğimizde... Başkan... Bak seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız da burada. AK Parti üyelerinden 504 binin burada kayıtlarının olmadığını gördük. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222 bini AK Parti üyesi. Ayrıca bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa Türkiye genelinde oy kullanacak. Bu rakamlar Sakarya'da da şu şekilde. İlk defa oy kullanacak kişi sayısı Sakarya'da 12 binden fazla. Bir önceki seçime göre şehre yeni gelen seçmen sayısı yaklaşık 16 bin 500 civarında. Bir önceki seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan kişi sayısı yaklaşık 11 bin 500'e yakın. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 6 binin üzerinde."