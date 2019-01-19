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AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 15:20 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Tek millet diyeceğiz. Tek bayrak diyeceğiz. Tek vatan diyeceğiz. Tek devlet diyeceğiz ve yola böyle devam edeceğiz ama bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" - "Bizi bölemeyecekler. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz" - "Sizler bu davaya böyle inandınız, yüreklerinizi böyle verdiniz. Onun içindir 16 yıldır bu yolda böyle yürüdük ve böyle yürümeye de devam edeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek millet diyeceğiz. Tek bayrak diyeceğiz. Tek vatan diyeceğiz. Tek devlet diyeceğiz ve yola böyle devam edeceğiz ama bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz." dedi.

Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı öncesinde salon dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Samsun'un 31 Mart'ta yeni bir destan yazacağına inandığını belirten Erdoğan, "Büyükşehirde yazacak, ilçelerde yazacak. Ana kademeyle yazacak, kadın kollarıyla yazacak, gençlik teşkilatıyla yazacak. Buna hazırız değil mi? Fakat burada fazla bir zaman kalmadı. 31 Mart'a kadar kapı kapı inşallah dolaşacağız. Bütün akraba, ahbap, yar, yaren, hepsine ulaşacağız." diye konuştu.

31 Mart akşamı vatandaşlarla bir demokrasi mutluluğunu birlikte yaşayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabia'mızı güçlendireceğiz. Tek millet diyeceğiz. Tek bayrak diyeceğiz. Tek vatan diyeceğiz. Tek devlet diyeceğiz ve yola böyle devam edeceğiz ama bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Biz yaratılanı Yaratan'dan ötürü sevdik. Gücümüzü de bu birliğimizden alıyoruz. Onun için sizlerden özellikle gayret istiyorum. Zira siyaset bu birliğin, beraberliğin, dayanışmanın iyi yönetildiği bir zirve işidir. Sizin gözlerinizde bunu görüyorum. Sizler bu davaya böyle inandınız, yüreklerinizi böyle verdiniz. Onun içindir 16 yıldır bu yolda böyle yürüdük ve böyle yürümeye de devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeciğin gönül işi olduğunu, bu seçimlerde sloganlarını da "gönül belediyeciliği" olarak belirlediklerine işaret ederek, "Bunu da bizden iyi yapan var mı? Yok. Hizmeti bizden iyi yapan var mı? Yok. Bunu zaten Samsunlu kardeşim çok işi biliyor. Buradan ta Sarp'a bu yolların dili konuşuyor." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, konuşmasını tamamlamasının ardından belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısının düzenlendiği salona geçti.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun

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