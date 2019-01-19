AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek millet diyeceğiz. Tek bayrak diyeceğiz. Tek vatan diyeceğiz. Tek devlet diyeceğiz ve yola böyle devam edeceğiz ama bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz." dedi.

Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı öncesinde salon dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Samsun'un 31 Mart'ta yeni bir destan yazacağına inandığını belirten Erdoğan, "Büyükşehirde yazacak, ilçelerde yazacak. Ana kademeyle yazacak, kadın kollarıyla yazacak, gençlik teşkilatıyla yazacak. Buna hazırız değil mi? Fakat burada fazla bir zaman kalmadı. 31 Mart'a kadar kapı kapı inşallah dolaşacağız. Bütün akraba, ahbap, yar, yaren, hepsine ulaşacağız." diye konuştu.

31 Mart akşamı vatandaşlarla bir demokrasi mutluluğunu birlikte yaşayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: