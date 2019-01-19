SAMSUN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kişisel hesaplarını, şehrinin, partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi, bilin ki davasının değil, enaniyetinin emrindedir. Biz yolumuza, şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan bu salondaki gibi dava erleriyle devam edeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasının başında salonda açılan dev pankartı okuyarak, "Kurtuluşa atılan adım, kurtuluştan şahlanışa 100 yıl. Kolay değil, unutmadık, inşallah unutmayacağız. Trafik kazasında ölen Samsunsporlu 5 kardeşimizi de unutmayacağız." dedi. Bugün Samsun'un belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu salonda Samsun'u bizlere vatan kılan fethin serdarı Melik Danişmend Gazi'nin emanetine sahip çıkan bir kadro görüyorum. İstiklal Harbimizin ilk adımını coşkuyla karşılayan Kuvayımilliye ruhunu görüyorum. 15 Temmuz'da sokakları darbecilere dar eden kahramanların cesaretini görüyorum. Bu salonda üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, istikrarımızı korumaya ant içmiş Cumhur İttifakı'nın dirayetini görüyorum." şeklinde konuştu.

Bir Samsun türküsündeki, "Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar" sözlerini aktaran Erdoğan, "Biz de 'Aramızı bozanlar cennet yüzü görmesin' diyoruz." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulduğu günden beri AK Parti Samsun teşkilatı bünyesinde görev yapmış, partiye, şehre, ülkeye, demokrasiye hizmet etmiş tüm isimlere teşekkür etti, bu davaya gönül verip hayatını kaybedenleri rahmetle andığını söyledi. Aday tanıtım toplantısının AK Parti ve Samsun için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, daha önce uzun yıllar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, şu anda da milletvekili olarak hizmetlerini sürdüren Yusuf Ziya Yılmaz'a, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zihni Şahin ile ilçelerdeki tüm belediye başkanlarına teşekkür etti. Erdoğan, seçimlerde Büyükşehir ve ilçelerde AK Parti'yi temsil edecek başkan adaylarına başarılar diledi. - "Samsun'un tercihini hizmet siyasetinden yana kullanacağına inanıyorum" Samsun'un bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inancını dile getiren Erdoğan, "AK Parti kadroları bu seçimlerde Samsun'da daha çok koşturacak, daha çok çalışacak, daha çok insana ulaşacak ve inşallah bir kez daha partimizin bayrağını zirvede dalgalandıracaktır." diye konuştu.