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AK Parti Samsun İl Başkanı, açığa alındıktan sonra istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 19:12 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman’ın açığa alınmasının ardından istifasını sunduğunu, yerine Ersan Aksu’nun görevlendirildiğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman’ın açığa alınmasının ardından istifasını sunduğunu, yerine Ersan Aksu’nun görevlendirildiğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter’dan, partisinin Samsun İl Başkanlığı’nda yapılan görev değişikliğine ilişkin paylaşımda bulundu. Çelik, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı’nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkez’e sunmuştur. Boşalan Samsun İl Başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir" dedi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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