HABER

AK Parti Samsun İl Başkanı istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2019 19:07 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman’ın açığa alınmasının ardından istifasını sunduğunu, yerine Ersan Aksu’nun görevlendirildiğini açıkladı.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman’ın açığa alınmasının ardından istifasını sunduğunu, yerine Ersan Aksu’nun görevlendirildiğini açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter’dan partisinin Samsun İl Başkanlığı’nda yapılan görev değişikliğine ilişkin paylaşımda bulundu. Çelik, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı’nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkez’e sunmuştur. Boşalan Samsun İl Başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir" dedi.

PARTNERGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 FotoğrafGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 Fotoğraf
AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındıAK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı
Mersin'de, MHP'den istifa eden başkanvekili ve meclis üyeleri İYİ Parti'ye geçtiMersin'de, MHP'den istifa eden başkanvekili ve meclis üyeleri İYİ Parti'ye geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ömer Çelik açıkladı! AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yeni yıl mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.