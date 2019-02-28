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AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Döğücü: “İslam coğrafyasının umudu Türkiye’dir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 19:31 | Son Güncelleme

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, yoğun seçim programı arasında Kudüs ile ilgili hazırlanan ‘Dünden Bugüne Beytülmakdis’ programına katıldı. Bu tür gönül etkinliklerinin sözün bittiği yer olduğunu söyleyen Döğücü, her seçimde tüm İslam coğrafyasının Türkiye’yi takip ettiğini belirterek “İslam coğrafyasının umudu Türkiye’dir“ dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından kadim şehir Kudüs ile ilgili geçmişten günümüze yaşananların anlatıldığı bir seminer düzenlendi. Kudüs’ün hem tarihi hem dini hem de coğrafi bakımdan öneminin anlatıldığı seminerde bir de Kudüs ile ilgili kaligrafi sergisi katılımcılara sunuldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi’nde gerçekleşen seminere Sancaktepeli vatandaşların ilgisi büyük oldu. Seminerde konuşmacı olarak Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim, Kudüs’ün önemini, orada yaşananları ve yapılmak istenenleri hazırladığı sunumla beraber katılımcılara anlattı.

Seminere AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü de katıldı. Kaligrafi sergisinin açılış kurdelesini kesen Döğücü, ardından sergiyi gezdi. Av. Döğücü daha sonrasında Araştırmacı Yazar Muin Naim’in sunumuna katılarak yazarı dinledi. Yazar Naim’in sunumunun ardından bir konuşma gerçekleştiren Döğücü, Kudüs’ün sadece dini değil insani bir problem olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın orada oynanan oyunları bozan tek lider olduğunu ifade etti.

"Bugün Türkiye bütün bu zulmün karşısındadır"
Türkiye’nin bölgede oyunları bozan tek ülke olduğunu ve bunun mücadelesini verdiklerini dile getiren AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü “Aslında bizler seçimlere gidiyoruz ama onun ötesinde bunların mücadelesini veriyoruz. Türkiye şu an bölgede bu oyunları bozan tek ülke. Türkiye’nin başındaki lider bu oyunları bozan tek lider. Cumhurbaşkanımız davasından vazgeçecek bir adam değildir. Devam edip, Birleşmiş Milletlere kadar götürdü. Kudüs’ün sadece dini boyutu yok. Bu durum insani bir problem. Yüzyıllardır orada İsrail Devleti Müslümanlara zulüm ediyorsa bunun karşısına birinin dikilmesi gerekiyordu. Bugün Türkiye bütün bu zulmün karşısındadır." diye konuştu.

"Biz her seçimden güçlü çıktığımızda karşımızdakilerin ümidi kırılıyor"
Kudüs’te yaşananlara sessiz kalamayacağımızı vurgulayan Döğücü “Seçim gündemindeyiz. Yerel anlamda bir sürü beklentiler ve yapmamız gereken şeyler var. Ama biz her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sandıktan büyük bir destek ile çıktığımız zaman karşımızdakilerin ümidi kırılıyor, kırılacak. Her seçimde Kudüs, Yemen, Afganistan ve bütün İslam coğrafyası kendi seçimlerinden çok daha fazla Türkiye’yi takip ediyorlar. Niye? Çünkü umutları burası“ şeklinde konuştu.

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