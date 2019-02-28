AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Döğücü: “İslam coğrafyasının umudu Türkiye’dir”

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, yoğun seçim programı arasında Kudüs ile ilgili hazırlanan ‘Dünden Bugüne Beytülmakdis’ programına katıldı. Bu tür gönül etkinliklerinin sözün bittiği yer olduğunu söyleyen Döğücü, her seçimde tüm İslam coğrafyasının Türkiye’yi takip ettiğini belirterek “İslam coğrafyasının umudu Türkiye’dir“ dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından kadim şehir Kudüs ile ilgili geçmişten günümüze yaşananların anlatıldığı bir seminer düzenlendi. Kudüs’ün hem tarihi hem dini hem de coğrafi bakımdan öneminin anlatıldığı seminerde bir de Kudüs ile ilgili kaligrafi sergisi katılımcılara sunuldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi’nde gerçekleşen seminere Sancaktepeli vatandaşların ilgisi büyük oldu. Seminerde konuşmacı olarak Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim, Kudüs’ün önemini, orada yaşananları ve yapılmak istenenleri hazırladığı sunumla beraber katılımcılara anlattı.

Seminere AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü de katıldı. Kaligrafi sergisinin açılış kurdelesini kesen Döğücü, ardından sergiyi gezdi. Av. Döğücü daha sonrasında Araştırmacı Yazar Muin Naim’in sunumuna katılarak yazarı dinledi. Yazar Naim’in sunumunun ardından bir konuşma gerçekleştiren Döğücü, Kudüs’ün sadece dini değil insani bir problem olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın orada oynanan oyunları bozan tek lider olduğunu ifade etti.