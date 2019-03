"Sancaktepe’nin çehresi değişecek, güzelleşecek"

Sancaktepe’ye yapılacak çevre projeleri ile ilçenin görünümünün yeniden şekilleneceğini dile getiren AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Döğücü, "Eyüpsultan Mahallesi’nde 150 bin metrekarelik bir alana millet bahçemiz yapılacak. İçerisinde spor sahaları, kütüphaneler, seminer, eğitim ve sergi salonları, millet kıraathaneleri, mescit, sosyal tesisler, çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, çiçek bahçeleri ve yürüyüş parkurları olacak. Paşaköy Mahallesi’nde yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alana Huzur Bahçesi yapılacak. Yine Paşaköy Mahallesi’nde yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanda Tarım Park yapılacak. Proje içerisinde Sancaktepeli kardeşlerimizin meyve, sebze yetiştirecekleri hatta isterlerse çiçek dikecekleri hobi bahçeleri oluşturacağız. Komşularımızın evcil hayvanlarını gönül rahatlığıyla gezdirebileceği, onların kendi doğal alanları içerisinde oyunlar oynayabileceği ve evlerin kapalı alanlarından kurtulabilecekleri Sadık Dostlar Bahçesi yapacağız. Sancaktepeli hanımlara tohumlar dağıtacağız. Modern tarzda toprak ve saksı dağıtımı yapacağız. Hanımlar da pencere ve balkonlarında çiçek yetiştirecekler. Parklarımızın uygun alanlarına Çiçek Bahçeleri yapacağız. Her renkten her türden çiçekler buralarda buluşacak. Bu projeyle İstanbul’un endemik ve nadir tehdit altındaki bitkilerini koruma amacımız var. Biz AVM’lere çok sıcak bakmıyoruz. Onun için alışveriş caddelerimizi açık alanlarımızda yapacağız. Atatürk Caddesi’ni her iki tarafında da mağazaların, kafelerin ve dinlenme alanlarının olduğu güzel bir konsepte büründüreceğiz. Bin 500 yıllık Bizans sarayı olan Damatris Sarayı’nda kazı çalışmaları hala devam ediyor. Biz bu sarayın restorasyon çalışmalarını yaptıracağız. Buradan çıkan tarihi eserleri sergileyeceğiz" diye konuştu.