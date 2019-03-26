AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü: İş kurmak isteyene hazır ofis verilecek

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, "İş kurmak isteyen gençlere hazır ofis vereceğiz" dedi. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, 29 Aralık'ta adaylığı açıklandıktan sonra Sancaktepe'nin her bölgesinden vatandaşlarla, muhtarlarla ve STK'larla görüştüğünü söyleyerek, Sancaktepe'nin İstanbul'un bir özeti olduğunu vurguladı. Döğücü, "Bana ilk ve en sık gelen talep yeni otoparklar yapılması yönünde, ekiplerimiz çalıştı projelerimizi oluşturduk" diye konuştu. "30'UN ÜZERİNDE PROJE HAZIR" Sokaklara araçların park edilmesinden kaynaklı olarak hem trafik yoğunluğunun artması hem komşular arasında rahatsızlıkların meydana gelmesinden dolayı otopark talebinin sık sık geldiğini dile getiren Döğücü, "Bizim ilçemiz 2009'da kurulan bir ilçe, üç beldenin birleşiminden oluşan bir ilçe ve bu 10 yıllık süreçte çok hızlı göç almış bir ilçe. 2009 yılında 241 bin olan nüfus, şu anda 414 bine çıkmış durumda. Dolayısı ile hızlı göç almanın doğurduğu ihtiyaçlara hızlı şekilde cevap vermek gerekiyor. Biz de inşallah bunun çalışmasını yaptık. Ekiplerimiz çalıştı projelerimizi oluşturduk. İnşallah 30'un üzerinde projemiz şu anda hazır, Sancaktepeli hemşerilerimize tanıttık" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR HASTANESİ, İLÇEYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK" Hazırlanan bu projelerin kadınlara, gençlere, engelli ve yaşlılara özel olacak şekilde planlandığını belirten Şeyma Döğücü, Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne özellikle dikkat çekerek, "Bizim ilçemiz için belirlenmiş şehir hastanesi projemiz var. Bu bizim ilçemiz için büyük şans. İlçemize ekonomik anlamda katkısı çok olacak. Hem sağlık turizmi anlamında bize getirisi çok olacak hem de şehir hastanesinin büyük bir kompleks olmasından dolayı bağlantı yollarıyla ilçemize ulaşım anlamında da çok büyük katkıları olacak. 4 bin 200 yataklı Avrupa'nın da hemen hemen en büyük hastanelerinden biri bizim ilçemizde olacak ve ilçemizdeki işsizlik problemine de istihdam anlamında çok katkıları olacak bir proje. Şehir hastanemizin hemen yakınına da çok güzel bir millet bahçesi projemiz var. İçinde kaykaydan paten parklarına; macera parklarından millet kütüphanelerine kadar çok değişik sosyal alanların olduğu bir proje olacak" dedi. "ATATÜRK CADDESİ GENİŞLETİLİP 'PRESTİJ CADDESİ' OLACAK"