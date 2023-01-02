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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a yönelik suikast girişimi! Son anda önlendi...

02.01.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a yönelik suikast son anda engellendi. Emniyet güçleri, suikast için illegal yollarla Suriye’den gönderilen PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG mensubu 2 örgüt mensubu ile bu kişilere yardım eden 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a yönelik suikast girişimi! Son anda önlendi...

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda, illegal yollarla Türkiye geçtiği tespit edilen Suriye uyruklu M.M.İ. ve M.M.’yi gözaltına aldı.

SUİKASTI İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan örgüt mensupları sorgularında, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ‘Hacı’ kod adlı örgüt mensubunun, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız için suikast talimatı verdiğini itiraf etti. Suikastı gerçekleştirmek için Türkiye’ye geldiklerini anlatan teröristler, Hacı kod adlı teröristin Suriye uyruklu R.B. aracılığıyla kendilerine para gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine R.B. de gözaltına alındı.

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ESİR KARDEŞİ İÇİN KEŞİF YAPMA TALİMATI ALMIŞ

R.B.’nin Suriye’de bulunan kardeşi H.B.’nin, PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye'de faaliyet gösteren ‘Serhildan’ kod adlı örgüt mensubu tarafından kaçırıldığı ve serbest bırakılması karşılığında Vekil Yıldız’a eylem yapılması amacıyla kendisinden keşif yapmasını istediği öğrenildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 2'si örgüt mensubu olmak üzere 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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