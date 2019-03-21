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AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Bayraktar: Sarıyer’i kültürün merkezi yapacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Sarıyer Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı.

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Bayraktar: Sarıyer’i kültürün merkezi yapacağız

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Sarıyer Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, “Gençliği destekleyen, yatırım yapan, önünde yürüten ülkelere baktığımızda büyük devrimlere öncülük etmişlerdir. Gelecek gençlikte ve gençliğe yatırım yapıyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tarafından kurulan Sarıyer Kütüphanesi’nin açılışını AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı yaptı. Baraçlı ve Bayraktar, kütüphaneyi gezdikten sonra gençlerin yaptıkları müzikleri de dinlediler. Kütüphanenin ilk üyeleri ise Baraçlı ve Bayraktar oldu.

“GELECEK GENÇLİKTE VE GENÇLİĞE YATIRIM YAPIYORUZ”

Açılışta konuşan Bayraktar, “Gençliği yanına almayan, desteklemeyen ülkelere baktığımızda kısa süre sonra durağanlığa teslim olmuşlardan. Gençliği destekleyen, yatırım yapan, önünde yürüten ülkelere baktığımızda büyük devrimlere öncülük etmişlerdir. Gelecek gençlikte ve gençliğe yatırım yapıyoruz” dedi.

“SARIYER TOPYEKÛN ZENGİNLEŞECEK”

Sarıyer’i hak ettiği hizmetlere kavuşturacağını söyleyen Bayraktar, “Sarıyer 33 kilometre sahil şeridi olmasına rağmen denizcilikle ilgili her hangi bir eğitim merkezimiz yok. Denizcilik Eğitim ve Araştırma Merkezini yapacağız. Havacılık Eğitim ve Uygulama Parklarını yapacağız. Bilim ve Teknoloji Merkezlerimizi yapacağız. Kısacası Sarıyer’i kültürün, bilimin, teknolojinin ve eğitimin merkezi yapacağız. Sarıyer’e bu projeleri kazandırdığımız da ekonomik olarak canlanacak, istihdam artacak, gençler iş bulacak kısacası Sarıyer topyekûn zenginleşecek” diye konuştu.

“31 MART’TA SARIYER İSTEDİĞİ YÖNETİM ANLAYIŞI İLE BULUŞACAK”

Yerel seçimler hakkında konuşan Bayraktar, “Bugün Belediye Başkan Adayı olarak Sarıyerli hemşehrilerimizin huzurundayım. Salih Bayraktar Belediye Başkanı olmuş veya olmamış hiç önemli değil. Önemli olan Sarıyer’in kazanımıdır, çocuklarımızın geleceğidir. 31 Mart’ta Sarıyer istediği, aradığı, özlediği yönetim anlayışı ile buluşacaktır” dedi.

“AMACIMIZ HALKIMIZIN MEMNUNİYETİ”

Sarıyer’in önemli bir ilçe olduğunu belirten Baraçlı ise, “Televizyon başında geçirilen ortalama 6 saat, internet başında geçirilen ortalama 3 saat, okumaya ayrılan süre de 1 dakika. Bu Kütüphane Salih Bayraktar Başkanımızın büyük azmi, heyecanı ve hayreti ile kurulmuş bir çalışmadır. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar desteği verdik. Bunun haricinde gençlik kampları, merkezleriyle gençlik için en önemli merkezlerinden birisin olacak. Gelecek nesillerin yetiştirildiği ilçe olacak. Bu kütüphaneyi hep geliştireceğiz. Salih Bayraktar Başkan olduğu zaman da geliştireceğine inanıyorum. Amacımız halkımızın memnuniyeti. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu hizmetler devam ederken 2023, 2053, 2071 hedeflerinin hizmetlerini de Sarıyer’den çıkaracağız” dedi.

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