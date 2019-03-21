AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Bayraktar: Sarıyer’i kültürün merkezi yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tarafından kurulan Sarıyer Kütüphanesi’nin açılışını AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı yaptı. Baraçlı ve Bayraktar, kütüphaneyi gezdikten sonra gençlerin yaptıkları müzikleri de dinlediler. Kütüphanenin ilk üyeleri ise Baraçlı ve Bayraktar oldu.

“SARIYER TOPYEKÛN ZENGİNLEŞECEK”

Sarıyer’i hak ettiği hizmetlere kavuşturacağını söyleyen Bayraktar, “Sarıyer 33 kilometre sahil şeridi olmasına rağmen denizcilikle ilgili her hangi bir eğitim merkezimiz yok. Denizcilik Eğitim ve Araştırma Merkezini yapacağız. Havacılık Eğitim ve Uygulama Parklarını yapacağız. Bilim ve Teknoloji Merkezlerimizi yapacağız. Kısacası Sarıyer’i kültürün, bilimin, teknolojinin ve eğitimin merkezi yapacağız. Sarıyer’e bu projeleri kazandırdığımız da ekonomik olarak canlanacak, istihdam artacak, gençler iş bulacak kısacası Sarıyer topyekûn zenginleşecek” diye konuştu.

“31 MART’TA SARIYER İSTEDİĞİ YÖNETİM ANLAYIŞI İLE BULUŞACAK”

Yerel seçimler hakkında konuşan Bayraktar, “Bugün Belediye Başkan Adayı olarak Sarıyerli hemşehrilerimizin huzurundayım. Salih Bayraktar Belediye Başkanı olmuş veya olmamış hiç önemli değil. Önemli olan Sarıyer’in kazanımıdır, çocuklarımızın geleceğidir. 31 Mart’ta Sarıyer istediği, aradığı, özlediği yönetim anlayışı ile buluşacaktır” dedi.