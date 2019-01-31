İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart'taki yerel seçim çalışmalarında yapay zekadan faydalanacaklarını söyledi.

Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarının başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

CHP'den daha yeni bir parti olmalarına rağmen kurumsal kimliği daha oturmuş bir parti olduklarını, aday belirleme sürecini başarıyla yürüttüklerini ifade eden Dağ, tüm dünyada propaganda süreçlerinin ciddi bir değişim gösterdiğine işaret etti. Dağ, Türkiye'de klasik yönetimlerle beraber teknolojik yöntemlerin de kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Teknolojik yöntemlerin daha farklı şekilde kullanılması mecburiyetinin bulunduğunu vurgulayan Dağ, "Bundan sonra klasik yöntemler iyice kaybolmaya doğru gidecek. Bayrak, afiş... Zaten bu sefer vazgeçiyoruz. Şu an mitingler devam ediyor ama 1-2 seçim sonra belki mitingler de azalmaya başlayacak. Kitlelere ulaşma imkanı çok arttı. Sosyal medya yoluyla özellikle kitlelere ulaşma imkanı çok arttı. Sosyal medyayı herkes kullanıyor ama nasıl, ne şekilde kullandığınız önemli." diye konuştu.