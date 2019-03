AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: ’’Bu yıl ilk kez tek zarf ilkesini uygulamış olacağız’’

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart seçimlerinde ilk kez tek zarf ilkesini uygulayacaklarını belirterek, ’’Türkiye’nin 118 yerinde merkez kurduk ve 118 çağrı merkezi koordinatörü eğittik’’ dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yavuz, dün Seçim İşleri Başkanlığı olarak bir değerlendirme yaptıklarını ve bundan sonraki süreci son kez planladıklarını kaydederek, ’’Bu süreci ikiye ayırmamız mümkün. Seçimden önceki süreç ve seçim günü. Seçim gününden önceki süreç bir anlamda geride kalmış oluyor, çünkü yarın 18.00’de propaganda bitiyor. Propagandanın bitmesinden sonra seçim gününe herkes odaklanıyor’’ ifadelerini kullandı.

Yavuz, her ilde bir Sonuç Alım Sistemi (SAS) görevlisinin olduğunu belirterek, 118 yerde ve İstanbul’da merkezler kurduklarını açıkladı. Sonuç Alım Sistemi’nin 2014 seçimleriyle AK Parti’de kurgulandığını dile getiren Yavuz, sistemin bugüne kadar çok büyük gelişim kaydettiğini vurguladı. Yavuz, ’’Oraların başında da koordinatörler var 118 kişi. 7 bin 227 kişi de sonuç alım görevlisi var. O gün arkadaşlarımızla süreci takip edeceğiz. Kurduğumuz bu sistemle seçim günü sandıklar kapanır kapanmaz, oy pusulaları açılmaya başlandığında daha sonuçlar sandık sonuç tutanağına kaydedilmeden pusulalar açılıyor. İçinde pusulaların olduğu bir tek zarf ilkemiz var. İçinde 3 tane pusula var, muhtarlığı da sayarsak 4 pusula var. İlk olarak büyükşehir belediyesine ilişkin bir oy pusulası ilk kez okunmaya başlıyor. Büyükşehir belediyesine has pusulalar okunmaya başlandığında bizim Sonuç Alım Sistemi devreye giriyor. Görevli arkadaşlarımıza verdiğimiz oy sayım döküm çizelgesine kaydedilmek üzere, daha diğer pusulalar okunmaya başlanmadan ve sandık sonuç tutanağı imzalı hale gelmeden görevli arkadaşımız yan tarafa geçiyor. Bir kısım yerde de mobil uygulama üzerinden yapılıyor. Hemen sonuç gidiyor ve buradaki arkadaşlar da illerden gelen sonuçları takip ediyor. Biz daha sandık sonuç tutanağı oluşturulmadan kendi görevlilerimiz üzerinden sonuçları alıyoruz ve sisteme giriyoruz. Kurmuş olduğumuz itiraz ve şikayet heyeti de ayrı bir uygulama sayesinde bizim az oyla kaybetme ihtimali veya kazanma ihtimali olan yerleri daha süreç işlerken belirlemeye çalışıyor ve ona göre hazırlıkları yapıyor. Türkiye’nin 118 yerinde merkez kurduk ve 118 çağrı merkezi koordinatörü eğittik. Yaklaşık 10 bin de çağrı merkezi görevlisini eğittik. Her biri bilgisayar ekranlarının karşısında olacak. Bir de 780 bin parti görevlisi, bu 10 bin arkadaşımıza veri aktaracak. 780 bin kişiden gelen verilerin çok hızlı bir şekilde bize ulaşacağını düşünüyoruz. SAS ile sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağız. Gidişatı daha baştan anlayıp, ona göre kritik illeri belirlemek suretiyle oralara ilişkin hazırlıklarımızı gözden geçireceğiz’’ şeklinde konuştu.,