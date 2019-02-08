AK Parti seçim kampanyasını Sivas'tan başlattı

SİVAS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhur İttifakı'nın içinde başka bir parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey de yok." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçim kampanyası kapsamında Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk mitingde halka hitap etti. İstanbul'a belediye başkanı olduğunda fırıncıların fiyat artışına gittiğini anımsatan Erdoğan, bunun üzerine İstanbul'un 3 önemli yerine büyük ekmek fabrikaları kurduğunu ve fiyatları bir anda düşürdüğünü anlattı. Kurdukları büfelerde ekmeği maliyetine verdiklerini ve fiyatların her yerde aşağı inmeye başladığını belirten Erdoğan, "Bu ekmek fabrikalarımız artarak, devam ediyor ve halkımıza hem kaliteli hem de ucuza ekmek İstanbul'a verilmeye devam ediyor. Bizim derdimiz başka, biz bu millete aşığız aşık. Biz bu milletin dertlisiyiz dertlisi. Onun için böyle ucuz oyunlara kimse gelmesin. Ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz, işte bütün eksiklikleri bugüne kadar nasıl giderdiysek, bundan sonra da gidereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk yerli uçaklarını üreten, ülkeyi demiryolu ağıyla kuşatan Sivaslı büyük hizmet adamı Nuri Demirağ'ı rahmetle andığını belirten Erdoğan, Türk siyaset tarihinin mümtaz ismi, mücadele ve dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu'a da bir kez daha Allah'tan rahmet diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat Muhsin kardeşimin istismar edilmesine de tahammül edemiyorum, onu da söyleyeyim. Şimdi birileri çıkıyor, Muhsin kardeşim artık rahmetli oldu, onu istismar etmek suretiyle arkasından Sivas'ta belediyeyi alma gibi bir gayretin içine giriyor." dedi. AK Parti iktidarlarının Sivas'a verdiği hizmetlerin ortada olduğuna değinen Erdoğan, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan spor salonlarına, iki üniversiteye kadar şimdiye dek Sivas'a verilmemiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı bulunduğunu kaydetti. Erdoğan, "Değerli kardeşlerim, benim sizden isteğim, arzum ne biliyor musunuz? Bakınız Sivas'ın milletvekili olmuş ve bir diğer taraftan daha sonra kendisini Adalet Bakanlığında bakan yardımcısı yaptığım Sivaslı Hilmi kardeşimi şimdi de Sivas merkeze belediye başkan adayı yaptık. Bunun sebebi ne? Kendisine inandığım, güvendiğim için burada çok daha büyük hizmetler vereceğine inandığım için Adalet Bakan Yardımcılığı görevinden buraya aldık. Şimdi diyorum ki siz Hilmi kardeşime sahip çıkacaksınız ve belediyecilik hizmetinin de ne olduğunu en ideal şekilde Hilmi kardeşimden göreceksiniz." ifadelerini kullandı.