HABER

AK Parti seçim merkezine taşlı saldırı: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 01:39 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, alkollü oldukları öne sürülen iki kişi, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taşlı saldırı yaptı.

AK Parti seçim merkezine taşlı saldırı: 2 gözaltı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, alkollü oldukları öne sürülen iki kişi, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taşlı saldırı yaptı. Çıkan tartışmada AK Parti Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan'ı darp ettikleri iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.E. ve M.G., AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taş atarak camlarını kırdı. Maddi hasar oluşurken, alkollü olduğu iddia edilen Ş.E. ve M.G., iddiaya göre kendilerine tepki gösteren AK Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan'ı darp etti. Şikayet üzerine Ş.E. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

AK Parti seçim merkezine taşlı saldırı: 2 gözaltıAK Parti seçim merkezine taşlı saldırı: 2 gözaltı

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Kaldırım çöktü park halindeki iş makinesi devrildiKaldırım çöktü park halindeki iş makinesi devrildi
Bursa'da iki ev alev alev yandıBursa'da iki ev alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.