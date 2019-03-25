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AK Parti seçim ofisine taşlı saldırı şüphelileri serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 12:37 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taşlı saldırı yapan 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

AK Parti seçim ofisine taşlı saldırı şüphelileri serbest

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taşlı saldırı yapan 2 şüpheli, serbest bırakıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.E. ve M.G. isimli iki şüpheli, yerden aldıkları taşları Seçim Koordinasyon Merkezi'nin camlarına attı. Taşların isabet etmesi sonucu, camlarda maddi hasar oluştu. Öte yandan, alkollü olduğu iddia edilen Ş.E. ve M.G.'nin, bir AK Parti belediye meclis üyesi adayını darp ettiği öne sürüldü. Olay sonrasında polis merkezine yapılan şikayetin ardından Ş.E. ve M.G. gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, daha sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Soruşturma evrakının ise adliyeye gönderileceği bildirildi.

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AK Parti seçim ofisine taşlı saldırı şüphelileri serbestAK Parti seçim ofisine taşlı saldırı şüphelileri serbest

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