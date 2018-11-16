'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı

Partilerin 31 Mart 2019'a yönelik çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yöntemlerine ilişkin olarak kulis bilgiler aktaran Sarıkaya, "AK Partili seçmen, sanal ortamda AK Partili seçmene propaganda yapar hale gelmiş…" diyor.

Sarıkaya'nın "AK Parti propaganda yöntemini belirledi: Her bölgede her gün sanal miting…" başlığıyla (16 Kasım 2018) yayımlanan yazısı özetle şöyle:

...İlk kez uygulanacak dijital zeminde interaktif olarak propagandayı hedefleyen, her il, hatta mahalle için ayrı sanal odaların oluşturulduğu model…

Buna göre bir bölgede hangi konu önem arz ediyor ve tartışılıyorsa, lokal odaklı propagandanın gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

...Yapılan araştırmada AK Parti seçmeni için ciddi sorun teşkil eden bir durumla da karşılaşılmış. Araştırma sonucunda AK Parti yönetici ve bir grup seçmeninin “kümelenme etkisinin” aynı çevrede kaldığı, öteki kümlere ulaşamadığı görülmüş.

Yani AK Partili seçmen, sanal ortamda AK Partili seçmene propaganda yapar hale gelmiş… Sadece kendi çevresini takip edip, kendi mesajlarını birbirine retweet ettiği, öteki kümeleri takip ve ulaşmakta başarısız kaldığı görülmüş… Bunu aşmak, kümelenme etki çarpanını arttırmak, AK Partililer dışındaki öteki kümelere de ulaşabilmek için yeni yöntemlerin geliştirilmesi üzerinde durulmuş.

DAHA ÖNCE HOLOGRAM YÖNTEMİYLE AK PARTİLİLERE SESLENMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceli yıllarda bazı katılamadığı programlarda sanal mitingler düzenlemiş, hologram yöntemiyle AK Partililere seslenmişti.



