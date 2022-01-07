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AK Parti seçmenine küfretmişti! İYİ Partili olduğunu söyleyen üyeyle ilgili yeni gelişme

07.01.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaştığı videoda AK Parti seçmenine küfür eden ve İYİ Parti üyesi olduğu söyleyen Erhan Göçmez yakalandı. Yaptığı paylaşım sonrası büyük tepki toplayan Göçmez'le ilgili İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı yazılı açıklama yapmış ve parti ile ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu.

AK Parti seçmenine küfretmişti! İYİ Partili olduğunu söyleyen üyeyle ilgili yeni gelişme

Skandal olay, Kocaeli Dilovası'nda yaşandı. Sosyal medyaya düşen bir videoda İYİ Parti üyesi olduğunu söyleyen Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine küfürler etmişti. Tepkilere yol açan video sonrası Göçmen'in yakalandığı belirtildi.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATMIŞTI

Dilovası ilçesinde yaşayan ve İYİ Parti üyeliği bulunan Erhan Göçmez, dün sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etmişti. Paylaşımında, "İsteyen istediği yerde paylaşabilir" diyen şahıs, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatmıştı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Olay sonrası İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı yapılan açıklamada, "Sosyal medya siteleri üzerinden küfürlü paylaşımlarda bulunan Erhan Göçmez’in davranışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Daha önce çeşitli siyasi partilerde üyeliği bulunan Erhan Göçmez İYİ Parti’ye 3 ay önce üye olmuştur. Partimizde hiçbir görevi yoktur. İYİ Parti’nin kurumsal kimliği ile bağdaşmayan paylaşımlarından dolayı Erhan Göçmez’in partimizle ilişiği ivedilikle kesilmiştir. Kendisi disipline sevk edilmiş ve istifa etmiştir. İYİ Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu partimizin hiçbir siyasi parti üyesine karşı önyargılı, tavırlı, tepkili olmadığını, her vatandaşın fikir özgürlüğüne saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Biz başka kimseler gibi ötekileştirmek yerine bütün Türkiye’yi kucaklayan, Türkiye’yi bütün renkleriyle İYİ bir geleceğe hazırlamak için çabalayan ve bu uğurda siyaset üreten bir partiyiz. Dün sosyal medyaya yansıyan bahse konu olayla ilgili özür diler, benzer hiçbir davranışı asla kabul etmeyeceğimizi saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanılmıştı.

YAKALANDI

Erhan Göçmez ise bugün polis ekipleri tarafından Dilovası ilçesinde yakalandı.

Kaynak: İHA

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