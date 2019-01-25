AK Parti Seyhan adayı Fikret Yeni bacağından bıçaklandı

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Fikret Yeni yemek yediği sırada, M.A isimli bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Yeni, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeni’nin durumunun iyi olduğunu bacağından yaralandığı öğrenildi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olayın ardından kaçan M.A isimli şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
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