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AK Parti Seyhan adayı Fikret Yeni bacağından bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 19:07 | Son Güncelleme

Adana'da AK Parti'nin merkez Seyhan İlçe Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı İl eski Başkanı Fikret Yeni, seçim çalışmaları sırasında bacağından bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yeni'nin sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AK Parti Seyhan adayı Fikret Yeni bacağından bıçaklandı

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Fikret Yeni yemek yediği sırada, M.A isimli bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Yeni, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeni’nin durumunun iyi olduğunu bacağından yaralandığı öğrenildi.

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POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından kaçan M.A isimli şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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