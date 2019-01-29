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AK Parti Seyhan adayı Fikret Yeni, bacağından bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 08:32 | Son Güncelleme

ADANA'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği eski il başkanı Avukat Fikret Yeni, seçim çalışması için gittiği kebapçıda uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı.

AK Parti Seyhan adayı Fikret Yeni, bacağından bıçaklandı

Murat KİBRİTOĞLU-Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği eski il başkanı Avukat Fikret Yeni, seçim çalışması için gittiği kebapçıda uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Nuri Sabuncu Bulvarı üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. Partililerle birlikte seçim çalışması yapan AK Parti'nin merkez Seyhan ilçe belediye başkan adayı Fikret Yeni, burada Murat A. ile karşılaştı. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu Murat A., Yeni'yi bacağından bıçakladı. İkinci kez hamle yapan saldırganı partililer engelledi. Çıkan arbededen faydalanan Murat A., olay yerinden kaçtı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı belediye başkan adayı Yeni'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Fikret Yeni'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, saldırının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayımız Avukat Fikret Yeni’ye, akşam saatlerinde Seyhan ilçe teşkilatının düzenlediği yemekli toplantıya katılmak için gittiği restoranda bıçaklı saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda hafif şekilde yaralanan Av. Fikret Yeni, Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış olup, herhangi hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

FOTOĞRAFLI

AK Parti Seyhan adayı Fikret Yeni, bacağından bıçaklandıAK Parti Seyhan adayı Fikret Yeni, bacağından bıçaklandıAK Parti Seyhan adayı Fikret Yeni, bacağından bıçaklandıAK Parti Seyhan adayı Fikret Yeni, bacağından bıçaklandı

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