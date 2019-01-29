AK Parti Seyhan adayı Yeni, bacağından bıçaklandı (2)

Adana'da AK Parti'nin merkez Seyhan İlçe Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı İl eski Başkanı Fikret Yeni, seçim çalışmaları sırasında bacağından bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yeni'nin sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

