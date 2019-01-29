AK Parti Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Yeni’ye bıçaklı saldırı

Adana’da AK Parti’nin Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Fikret Yeni, bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Fikret Yeni yemek yediği sırada, M.A isimli bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yeni, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeni’nin durumunun iyi olduğunu bacağından yaralandığı öğrenildi.
Olayın ardından kaçan M.A isimli şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
7 aylık kabus: Hayatımız karardı!
CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum