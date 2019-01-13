AK Parti Siirt Aday Tanıtım Toplantısı

SİİRT (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "Aramıza nifak topumu ekenlere fırsat vermememiz gerekir. Bunu yaptığımız taktirde inanıyorum ki 31 Mart 2019'da zafer inananların olacaktır, zafer AK Parti'nin olacaktır." dedi.

AK Parti'nin Siirt merkez, ilçe ve belde belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

Yel, Siirt Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletle yürüdüğü için teveccüh gördüğünü söyledi.

Doğru yerde oldukları için milletin de kendileriyle yürümeye devam ettiğini dile getiren Yel, "Siirt'e baktığımız zaman merkezle birlikte 6 ilçe ve 5 beldeye biz talibiz, tüm arkadaşlarımıza güveniyoruz. Değerli kardeşlerim inşallah hep birlikte çalışarak tüm belediyeleri kazanacağız. Bu göreve layık olan arkadaşlarımız çok çalıştı." dedi.

Siirtlilerin bu birlik ve beraberliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok mutlu edeceğini ifade eden Yel, beraber yürüdükleri takdirde kentteki 12 belediyeyi alacaklarını vurguladı.

Salondaki heyecanı kentin en ücra köşesine de taşımak zorunda olduklarını aktaran Yel, şöyle devam etti: