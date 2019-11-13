HABER

AK Parti Siirt İl Başkanı Çalapkulu, görevinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 14:05 | Son Güncelleme

AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.  Fuat Özgür Çalapkulu, 31 Ocak 2015'ten bu yana yürüttüğü AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Siirt İl Başkanı Çalapkulu, görevinden istifa etti

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Fuat Özgür Çalapkulu, 31 Ocak 2015'ten bu yana yürüttüğü AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili paylaşımda bulunan Çalapkulu, '1747 gündür büyük bir şeref ve gururla yürüttüğüm AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum' dedi.

FOTOĞRAFLI

AK Parti Siirt İl Başkanı Çalapkulu, görevinden istifa etti

PARTNERŞoke eden değişim!Şoke eden değişim!
AK Parti'de istişare toplantısıAK Parti'de istişare toplantısı
CHP'den televizyon programlarıyla ilgili flaş kararCHP'den televizyon programlarıyla ilgili flaş karar

En Çok Okunan Haberler

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanının sözleri tansiyonu yeniden yükseltti!

Cumhurbaşkanının sözleri tansiyonu yeniden yükseltti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
CHP'den televizyon programlarına katılım ile ilgili flaş karar

CHP'den televizyon programlarıyla ilgili flaş karar

Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

TBMM'de CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Gardrop Atatürkçülüğünü anlamıyoruz

Kılıçdaroğlu sert çıktı: Gardrop Atatürkçülüğü

Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu! (Şeyda Nur Karaoğlu kimdir?)

Erdoğan'ın danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.